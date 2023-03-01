網媒編輯藏鐳射筆及行山杖　裁管有攻擊性武器等罪成　判囚8個月

2019年9月8日有人發起「香港人權與民主祈禱會」，入夜後示威者於旺角聚集，一名網媒男編輯當晚被搜出兩支鐳射筆及行山杖等物品，被控管有攻擊性武器。他不認罪受審，今（1日）於九龍城裁判法院被判罪成。裁判官葉啓亮指，被告攜帶兩支鐳射筆均屬3B級別，短時間內意外照射仍有危險，甚至有機會點燃，雖然案發至今3年多，看不到控方有不合理延誤，判囚8個月。



被告唐健豐（27歲），被控於2019年9月8日，在旺角快富街及彌敦道一帶的公眾地方無合法權限或合理辯解，而攜有攻擊性武器，即2個能發出鐳射光束的裝置、1把雨傘和1支行山杖。

2019年9月8日，旺角一帶有人群聚集，警員曾作驅散行動。（資料圖片）

無雨卻買傘令人費解

葉官裁決時指，制服警員作供清晰直接，反觀被告自辯前後矛盾，例如他稱當日原打算到釣魚翁行山，從新聞得知會有雷暴，仍決定獨自前往從未去過的地方行山，起初未有準備雨具，直到中途折返家中，才在將軍澳購買雨傘。葉官分析指，當時將軍澳並無下雨，被告稱行山前已知道會下雨，但無準備雨具，之後在沒有下雨的情況下卻買傘，說法令人費解。

稱2018年買2019年製的行山杖

葉官形容，被告對於管有行山杖及的說法自相矛盾，他起初稱行山杖在2018年購買，但該杖的製造日期是2019年，他便支吾以對，改稱記錯了該行山杖是其朋友的，他本人的行山杖則因有缺損而置在家中。葉官批評他的供詞凌亂，邊作供邊砌詞，聲稱新買的雨傘底部卻有花痕，不符合使用情況。

官認為被告辯詞自打嘴巴

此外，當晚被告稱到旺角逛體育用品店後，因地鐵站關閉便到山東街休憩處暫避，隨後見街上情況稍微緩和，便到快富街等巴士回家。葉官反駁指當時被告同意在山東街見到有示威者跑及警車停泊，他卻往車站反方向走到較遠處，說法自打嘴巴。綜觀而言，葉官拒絕接納他的自辯。

呈堂片段未拍到被告

葉官續指，案發當時香港已發生重大社會事件，非法集結、挑釁警方等行為屢屢發生。雖然呈堂片段不見被告，但當晚示威者數次被拍到用鐳射筆照向警員，被告攜帶面巾、勞工手套及手袖等，反映他預期衝突情況，憑藉環境證供可推斷他帶備鐳射筆用以傷人，因此裁定他罪名成立。

案件編號：KCCC1542/2022