831太子站｜5男襲警阻差等　案延誤5年獲酌量減刑　囚7至22周

港鐵旺角及太子站2019年8月31日發生激烈警民衝突，當日拘捕64人，並分多案提控。事隔至今近5年，5名本月初被裁定襲警及阻差等罪成的被告，今(15日)在九龍城法院判刑，控方交代涉案人士分3案審，又因證人重曡等因素，令本案至今年才作審結。辯方指各被告因案件延誤，令其人生計劃受到影響。裁判官陳志輝判刑時亦有作考慮，酌量為各被告減刑2至3周，判5人入獄7至22星期。



5名被告：顧文軒（28歲，酒保）、葉禮豪（22歲，無業）、蔡浩賢（27歲，侍應）、郭俊駒（40歲，售貨員）、鍾日傑（33歲，文員），其中顧及蔡被控襲警，郭及鍾被控管有攻擊性武器，葉則被控一項阻差辦工罪，全部事件均發生於2019年8月31日太子站月台上或月台的公眾地方。

【831太子站事件】2019年8月31日，警方在太子站列車和月台內進行拘捕行動，場面混亂。（資料圖片／余俊亮攝）

【831太子站事件】831遊行示威衝突，晚上11點，警方在太子站列車和月台內，進行拘捕行動，期間在車廂內施放胡椒噴霧、揮動警棍，有人流血受傷。（資料圖片 / 余俊亮攝）

【831太子站事件】當晚有警員衝入港鐵列車，向人群揮動警棍。（資料圖片／余俊亮攝）

【831太子站事件】晚上11點，警方在太子站列車和月台內，拘捕示威者，站內多人被要求蹲下等待警方押走。（資料圖片／余俊亮攝）

【831太子站事件】晚上11點，警方在太子站列車和月台內，拘捕示威者，有示威者被制服後脆地等待警方押走。（資料圖片／余俊亮攝）

5被告被捕後3年才被檢控

本案5名被告在事發當日被捕，但在被捕後3年多才被檢控。控方解釋，2019年8月31日事件發生時，警方同日內拘捕了64人，包括本案5名被告，兩日後先起訴另外2人，其後再拘捕其他人。律政司一年後索取法律意見，認為應成至少分3案審訊，並會先處理區域法院的案件，再處理其他裁判法院案件。由於證人包括多名速龍成員並有重疊，令本案延至今年才審結。

有被告失去升讀大學機會

辯方求情時卻指控方的延誤令被告的人生規劃及精神狀態受到影響，其中葉禮豪去年錯失去升讀大學的機會；郭俊駒亦因本案而未能到新加坡工作，郭俊駒需養活三代人，幸而他與鍾日傑均獲僱主保留職位。

官就延誤酌量減刑2至3周

陳官考慮到審訊延誤，在判刑時有作反映，其中指涉襲警的顧，原被判囚15周，獲減至13周；蔡涉以雨傘襲警，判囚20星期，但減至18周；葉因阻差判刑星期，獲減刑至7星期；郭及鍾因館有鐳射筆，以6個月為起刑點，鍾獲減刑至22周，郭則獲減刑至21周。

5人均在太子站被捕

案情指當晚5名被告在太子站月台，其中顧在警員表明身份後，即時逃跑，並有意圖用其手上盾牌擲向警員，蔡則被指用雨傘向警施襲，兩人均被裁定襲警罪成；葉則被指在警員捉著另一男子時，與伸手接著該男子以助其逃走，被裁定阻差罪成。郭及鍾則被搜出有鐳射筆，鍾雖辯稱工作要帶備鐳射筆，惟警方亦在鍾身上搜到泳鏡但沒有泳褲，亦被裁定罪成。

同案另有6名被告早前已認罪，分別被判社會服務令、簽保守行為，及監禁 6 周至 3 個月不等。

案件編號：KCCC1429/2023