消防隊目訛稱父患癌借錢　獲同袍友人借17萬應急　認欺詐等罪候判

消防隊目涉訛稱父親罹患癌症，向4名上級同袍及友人借貸應急，詐騙及企圖詐騙多筆貸款共約25萬，被控欺詐及企圖欺詐等共10罪。消防隊目今（21日）在東區裁判法院認罪，辯方強調，被告沒有不良嗜好，亦有還款，現時只餘欠款約4.6萬未還，他承諾會破產令完結後會歸還。裁判官林子康斥案件涉多名受害人，金額「萬萬聲」，即時監禁無可避免，但先為被告索取背景報告，把判刑押後至5月5日，被告期間須還押。



被告黃千乘（36歲，時任消防處消防隊目）今承認7項欺詐罪，及3項企圖欺詐罪，指他於2022年8月7日至2024年2月15日期間，向5名事主訛稱需要支付患病父親的醫療費用，意圖詐騙5人向他提供7筆貸款，共約17萬，以及企圖誘使一名消防總隊目向他提供3筆共8萬元貸款，但遭該隊目拒絕。

被告黃千乘在東區法院認罪候判。

去年8月已宣告破產

辯方求情指，被告現年36歲，大學畢業後任職政府工，其後加入消防處，職務為消防隊目。他居於宿舍，月入約4萬，現時停職，只有半薪，相信定罪後亦無法在居於宿舍。被告坦白認罪，亦明白案情嚴重，涉案的款項大多已還款，現時只欠若4萬6千元未還，他去年8月已宣告破產，並承諾在破產令完結後，會歸還有關款項。

求情稱已考士牌會改任司機

辯方強調，被告沒有不良嗜好，亦有對其借貸負責，過往只是未有好好控制金錢。他已考取的士牌，未來會以駕駛的士維生，亦承諾會努力改善，不會再犯。他現正協助曾中風的父親康復，望法庭可考慮索取社會服務令報告。

官指金額萬萬聲

裁判官林子康斥，案件所涉的控罪眾多，案情嚴重，牽涉多名受害人，金額「萬萬聲」，即時監禁無可避免，故僅為被告索取背景報告，案件將押後至5月5日判刑，期間被告須還押。

曾向6人借款1隊目拒絕

案情指，被告在2017年2月加入消防處，並任職消防隊目。涉案5名事主分別為其同事及友人，被告先後向他們表示父親患有胰臟癌，向他們借貸6千至5萬元不等，以支付其父的鏢靶藥、私家醫院檢查、內地醫療等費用。各事主相信被告的父親有嚴重健康問題，故共借出約17萬予他應急。

被告另三度以同一理由，向一名消防總隊目借貸約8萬元，但被拒絕。

被捕認其父並無確診癌症

在2025年5月2日，被告在警誡下表示，其父在公屋居住，他不清楚父親的健康狀況，又確認其父在該年未有在內地就醫或確診癌症。

案件編號：ESCC550/2026