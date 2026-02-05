高級督察涉欺詐同僚借錢　月薪11萬每月需還12萬　被告稱仍可負擔

高級督察鄧俊豪涉向兩同袍訛稱被銀行「Call Loan」（取回貸款），及親戚患重病，借款14萬案續審，鄧今早（3日）在觀塘裁判法院接受控方盤問。控方質疑被告所住物業由其妻做按揭，且銀行並無向其妻「Call loan」，指鄧向同僚所言不實。鄧解釋他與妻是一家人，他亦有份供樓，他擔心若他們被收回貸款，他亦要一同處理，又稱：「太太嘅事即係我嘅事。」



鄧在盤問下承認，至2023年其個人債務超過2百萬，控方質疑他當時月薪約11萬，每月要還12萬，其入息不足還款。鄧仍堅稱可負擔，又稱有「細信用額」戶口，本金可循環再用作周轉。



被告鄧俊豪（44歲，時任西貢分區助理指揮官），被控欺詐罪及訂明人員接受利益罪，指他於2023年11月12日至20日期間，在港向高級督察郭俊希訛稱某銀行要求他即時償還按揭，意圖詐騙郭借他13萬元；另涉於2024年1月7日，在未得行政長官准許下，接受警員黃榮立1萬元的貸款。

被告鄧俊豪在控方盤問下，認2023年時，其債務超過2百萬元。(陳蓉攝)

高級督察郭俊希早前供稱，他與被告鄧俊豪無私交，但知鄧有家庭，出於同情於2023年11月借鄧13萬元。(陳曉欣攝)

警員黃榮立稱被告鄧俊豪曾稱家人有重病向他借錢，他曾借出1萬元，至今鄧無還錢。(陳曉欣攝)

鄧自辯稱曾擔心自己患大腸癌

鄧昨自辯時稱，他與家人同住於鑽石山的物業，由妻做按揭，擔保人是其妻胞妹。他又指其父曾在2024年1月跌倒受傷，故他向下屬黃榮立借1萬元，但他承認父親並無因跌倒而睇醫生。

鄧又解釋稱，他因有大便出血，初步診斷為胃竇炎和內痔，但他擔心會發展成大腸癌，估計手術要14至16萬，但他怕尷尬，借錢時向黃稱是親戚有重病，最獲黃借款1萬。

鄧認曾申請按揭不成功

鄧今在控方今盤下承認，其妻在2022年11月申請按揭，擔保人為其妻子的妹妹，但他稱是後期才知擔保人身份。鄧又稱他們同年12月搬入單位，月供3.4萬元，他雖然申請按揭不成功，但強調作為丈夫和父親，仍需照顧家庭，他們現在仍居在那裡。

知妻並未有被call loan

控方質疑，鄧在2023年11月，即鄧向高級督察郭俊希借款期間，鄧知道太太並無被銀行追回按揭，而鄧本身亦非擔保人，故樓宇按揭，即使出現問題，亦不會牽涉到他。鄧回應稱他有負責供款，又強調他們是一家人，若妻被「call loan」，他需與妻一同解決。控方續問：「所以你係擔心太太被call loan？」鄧否認，並說：「係擔心我哋被call loan，頭先都講過太太嘅事即係我嘅事。」

鄧在盤問下稱，他每月會給3至4萬元給妻子作家用，另以現金支付家庭開支，如子女的學費連補習約每月2萬。

認欠債逾2百萬

鄧同意在2012年曾貸款，因多年未還清，款項滾至超過100萬。他亦有向其他財務公司借貸，至2023年，其個人債務達200多萬，但這些債務不會令其妻被「call loan」，最壞情況僅他會被破產，不影響其妻。

有細信用額可令本金循環再用

鄧另確認，在2023年左右，僅欠財務機構的債項，他每月要還款11萬。他當時月薪約11萬，帳面而言不足還款，但不同意入不敷支，因有債務清減及還款額減少，故仍可負擔，且他另有數個細信用額的戶口，本金可循環再用，可用作周轉。

鄧同意，除了薪金，要借貸才可應付日常開支，搬屋後情況已有改善。他在錄影會面提及的債項是指供樓，但他用了「債務」這詞來形容。

還給郭的5萬都要向外借

控方質疑，鄧的個人債務每月還款已近12萬，根本不足以供樓，鄧同意，惟否認借款用於解決個人債務，其後還款的5萬元，亦需要另外再借。

指公告未言不許向下屬借錢

控告另盤問鄧指，他未有就《接受利益(行政長官許可)公告》申請許可。鄧指，他曾就接收防疫物資申請許可，同意他知悉有關事項。鄧另同意指，他未有在30天內清還欠黃的借款，因為他事後被迫休假，與黃未有接觸。鄧亦同意所借款項大於一般許可金額，惟不同意相關公告不容許向下屬借錢。

對未熟讀公告表示抱歉

控方指出，鄧根本沒有打算在30天內還款，亦未有能力還錢，所以未有理會公告許可。他向黃借款並非用於醫療用途，而是為了解決個人債務，鄧稱不同意。鄧稱他對未有熟讀公告表示抱歉，他是基於誤解才違反有關規定。

當郭是好朋友

鄧另強調，他雖然自2019年捲入「債務漩渦」，但他有致力還款，財務亦有改善，所以其債務並不影響他向兩位警員的還款。他又稱因把郭當成好朋友，覺得他願意出手相助，值得向他繳付利息當答謝。

案件編號：KTCC2545/2024