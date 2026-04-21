廉署起訴秘書公司女東主　涉嫌以6800元行賄中銀職員助客戶開戶

廉署今（21日）落案起訴一名秘書公司女東主，控告她涉嫌向一名銀行職員提供賄款6,800元，以協助她轉介的客戶開立銀行戶口，被控一項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條，案件今（21日）在西九龍裁判法院提訊。被告今日並無答辯，裁判官陳慧敏將案件押後至6月24日再提訊，被告獲准保釋。



廉署今日落案起訴秘書公司東主顾倩，控告她涉嫌向一名銀行職員提供賄款6,800元，以協助她轉介的客戶開立銀行戶口。（資料圖片）

廉署表示，39歲女被告顾倩，於案發時是一間秘書公司的東主，她於2025年5月底至10月底期間，曾轉介多名客戶予一名中國銀行（香港）有限公司（中銀香港）尖沙咀分行助理客戶服務經理，其中八人成功開立銀行戶口。

控罪指被告涉嫌於2025年10月27日，向該名中銀香港職員提供賄款6,800元，作為對方協助由被告轉介的客戶開立銀行戶口的報酬。該名中銀香港職員拒絕接受賄款，並向銀行匯報事件。廉署接獲貪污投訴，經調查後昨日（20日）落案起訴被告。

廉署指，中銀香港在廉署調查案件期間提供全面協助，案中8個成功開立的戶口，均通過中銀香港的盡職審查要求。