廉署與泰國國家反腐敗委員會簽備忘錄 強化亞太區反貪合作
撰文：蕭通
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廉政公署與泰國國家反腐敗委員會周三（25日）在廉署總部簽署合作備忘錄。在備忘錄框架下，雙方訂定多項合作領域，包括分享執法、調查、追逃追贓及防貪資訊和經驗；交換兩地整體貪污情況的趨勢和風險等資訊；舉辦培訓、研討會和講座以提升反貪人員技能和知識；促進雙方互訪及對話加強合作和了解，共同促進反腐敗領域的持續合作。
合作備忘錄由副廉政專員兼執行處首長丘樹春，以及泰國國家反腐敗委員會專員Mr Phattarasak Vannasaeng簽署，並由廉政專員胡英明見證。 廉政專員胡英明在簽署合作備忘錄前，帶領首長級人員與Phattarasak Vannasaeng及多位主要官員舉行雙邊會議。
胡英明表示，泰國國家反腐敗委員會一直是廉署在亞太區內的重要反貪夥伴，在近年地緣政治的局勢下，不同國家和地區均遇到不同反貪挑戰，區內反貪機構必須攜手合作，強化資訊交流以提升反貪能力。是次簽署合作備忘錄將更有效、更有系統地持續交流執法和防貪等經驗，共同打擊本地及亞太區內貪污罪行，更全面推廣廉潔文化，締造互助共贏。
Phattarasak Vannasaeng表示，泰國國家反腐敗委員會十分著重數碼鑑證、財務調查、資產偵查和追逃追贓等方面的反貪執法工作，並一直致力打擊新興的貪污罪行。廉署轄下的香港國際廉政學院持續舉辦培訓課程，集各國反貪精英交流經驗，將有效協助泰國掌握全球最新反貪技術和資訊。
泰國國家反腐敗委員會同日亦到訪廉署總部參觀多項設施，以了解廉署反貪工作的日常運作，包括槍械訓練室、報案中心和拘留中心等，亦到廉政學院交流最新反貪培訓項目，並透過參觀廉署展覽廳，體驗廉署全新公眾宣傳教育項目。
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