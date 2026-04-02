來港留學女申永久居留被拒　涉郵寄1200元賄入境處人員被廉署檢控

廉政公署昨日(4月1日)落案起訴一名女子，控告她涉嫌就其永久居留申請，入境處投遞一封內附現金信件，金額為1,100港元和100元人民幣，意圖作出賄賂入境處人員；另一項控罪指被告在將軍澳入境處總部行政大樓，抗拒或妨礙廉署人員執行職責。案件今日(4月2日)在觀塘裁判法院提訊。



廉署1月2日公布拘捕21人，涉嫌在觀塘兩個屋苑維修工程貪污。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

被告有逾期居留紀錄 未能符合在港通常居往7年要求

被告為36歲女子汪素冰，報稱無業，於2018年中至2020年初以學生簽證來港留學，其後再以訪客身份來港，並曾有逾期居留的紀錄。於2025年案發時，汪素冰正申領香港特別行政區永久性居民身份證。

根據相關程序，汪素冰必須先向入境處申請核實是否符合永久居留的資格，而該申請為免費。由於被告未能符合在港通常居往7年的要求，其申請被拒絕。

被指向入境處投遞一封內附現金信件

她其後於2025年9月17日向入境處投遞一封內附現金的信件。控罪指被告涉嫌於當日向入境處居留權組人員提供現金賄賂共1,100港元和100人民幣，以協助被告批出其核實身份證資格的申請。廉署接獲入境處轉介貪污投訴而展開調查。

另一項控罪指，被告於2025年10月8日在將軍澳入境處總部行政大樓，抗拒或妨礙廉署人員執行職責。被告當日多次反抗廉署人員把她從入境處總部，帶往廉署的辦事處作進一步調查。

被告今日並無答辯，署理主任裁判官鍾明新將案件押後至5月28日再訊，期間被告獲准保釋。