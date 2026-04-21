宏福苑｜增棚網實驗室名單　勞處未會恒常致電查　稱難防處心欺騙

大埔宏福苑聽證會周二（21日）踏入第16日，勞工處早前被揭沒有檢查棚網證書真偽，日後將如何核查棚網證書？勞工處總職業安全主任（行動）袁子諾供稱，屋宇署已設棚網檢驗實驗室名單，以核對發出棚網證書的機構，該名單亦不限於本港。



但是勞工處只會在「可疑」的情況下致電實驗室核實，沒打算恒常查詢。袁子諾稱「如有承建商處心積累呃我哋，我哋都防備唔到。」委員會代表大律師李澍桓則指出，現在的問題正是太依賴承建商自律，質疑如此監管是否足夠。



勞工處總職業安全主任（行動）袁子諾（梁鵬威攝）

颱風後換棚網？ 宏業交舊檢測報告

2024年7月，宏業曾向勞工處提交一份由「山東宸旭化纖繩網有限公司」發出的棚網檢驗報告。2025年11月，颱風後宏業更換棚網，再向勞工處提交棚網證書，惟該證書與宏業一年多前提交的屬同一份。

2025年12月1日，大埔宏福苑五級火災後，警方依然在災場調查，現場遺留部份無燃燒的棚網。（資料圖片/夏家朗攝）

屋宇設棚網檢驗實驗室名單 核對發出證書機構

勞工處總職業安全主任（行動）袁子諾供稱，屋宇署已設棚網檢驗實驗室名單，核對發出棚網證書的機構，該名單亦不限於本港。翻查資料，屋宇署已上載指定實驗所名單，截至4月17日，已有17間實驗所可供聯絡。

勞工處總職業安全主任（行動）袁子諾（梁鵬威攝）

遇有懷疑才致電 獨委會律師質疑做法太遲

被問到會如何核查證書真偽？袁子諾表示，棚網證書有實驗室名及聯絡方法，如有懷疑，可致電實驗室查詢。惟獨立委員會代表大律師李澍桓質疑，「等到打電話就遲啦，曳嘅人都會造假」，再問如變成恒常查詢，而非有懷疑就問，會否更理想。袁子諾說： 「如發現有承建商處心積累呃我哋，我哋都防備唔到。」他稱如發現相關情況，會轉交相關部門跟進。

袁子諾稱，相信發出證書的實驗室，又確認只要證書是來自屋宇署的認可實驗室，就會沒問題，承認勞工處「只信承建商。」李澍桓隨即表示質疑，「而家問題係太信承建商自律。」