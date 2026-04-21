宏福苑｜增棚網實驗室名單 勞處未會恒常致電查 稱難防處心欺騙
撰文：任葆穎
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大埔宏福苑聽證會周二（21日）踏入第16日，勞工處早前被揭沒有檢查棚網證書真偽，日後將如何核查棚網證書？勞工處總職業安全主任（行動）袁子諾供稱，屋宇署已設棚網檢驗實驗室名單，以核對發出棚網證書的機構，該名單亦不限於本港。
但是勞工處只會在「可疑」的情況下致電實驗室核實，沒打算恒常查詢。袁子諾稱「如有承建商處心積累呃我哋，我哋都防備唔到。」委員會代表大律師李澍桓則指出，現在的問題正是太依賴承建商自律，質疑如此監管是否足夠。
颱風後換棚網？ 宏業交舊檢測報告
2024年7月，宏業曾向勞工處提交一份由「山東宸旭化纖繩網有限公司」發出的棚網檢驗報告。2025年11月，颱風後宏業更換棚網，再向勞工處提交棚網證書，惟該證書與宏業一年多前提交的屬同一份。
屋宇設棚網檢驗實驗室名單 核對發出證書機構
勞工處總職業安全主任（行動）袁子諾供稱，屋宇署已設棚網檢驗實驗室名單，核對發出棚網證書的機構，該名單亦不限於本港。翻查資料，屋宇署已上載指定實驗所名單，截至4月17日，已有17間實驗所可供聯絡。
遇有懷疑才致電 獨委會律師質疑做法太遲
被問到會如何核查證書真偽？袁子諾表示，棚網證書有實驗室名及聯絡方法，如有懷疑，可致電實驗室查詢。惟獨立委員會代表大律師李澍桓質疑，「等到打電話就遲啦，曳嘅人都會造假」，再問如變成恒常查詢，而非有懷疑就問，會否更理想。袁子諾說： 「如發現有承建商處心積累呃我哋，我哋都防備唔到。」他稱如發現相關情況，會轉交相關部門跟進。
袁子諾稱，相信發出證書的實驗室，又確認只要證書是來自屋宇署的認可實驗室，就會沒問題，承認勞工處「只信承建商。」李澍桓隨即表示質疑，「而家問題係太信承建商自律。」
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