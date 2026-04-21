宏福苑｜宏業換棚網交舊阻燃證書照過關 勞工處認沒查及「馬虎」
撰文：任葆穎 陳萃屏
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大埔宏福苑大火獨立委員會今日（21日）舉行第十六場聽證會，獨立委員會代表大律師李澍桓指出，宏業在更換棚網後，向勞工處提交舊棚網阻燃證書，時任勞工處分區職業安全主任（行動科）（小型裝修及維修工程第二分處）林秀青在證人證詞解釋，當時沒有留意，她今作供時又同意勞工處需要改善，被問被「如果大家做事小心啲，唔會咁馬虎，可能都會有警號響起？」林秀青同意。
今日聽證會展示2024年7月22日，勞工處到宏福苑巡查後，要求承建商宏業提供棚網阻燃證書，以及送貨單，並展示了宏業提供的「山東宸旭化纖繩網有限公司」發出的檢驗報告。該證書於2024年1月8日由「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心」簽發。
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颱風後宏福更換棚網 宏業11月阻燃證書與換網前7月提交屬同一份
2024年颱風後，宏福苑更換棚網，宏業後於2024年11月20日提供第二份阻燃證書。獨立委員會代表大律師李澍桓指，當時勞工處收到的證書，實際上與宏業7月提交的屬同一份。
勞工處林秀青證人供詞稱沒有留意 獨委會指同類情況出現了數次
林秀青在證人供詞解釋，當時專注在測試結果，沒有留意到該證書與宏業7月提交的是同一份證書，李澍桓今指，同類情況出現了數次。
林秀青同意「馬虎」 又認勞工處沒專業知識「得個睇字」
李澍桓問：「如果大家做事小心啲，唔會咁馬虎，可能都會有警號響起？」林秀青表示同意，對於另有證人提出「由於無專業知識，收到（證書）後都係得個睇字」，林秀青亦同樣該說法，並稱「我哋無相關專業，唔會採樣做測試。」
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