宏福苑｜宏業換棚網交舊阻燃證書照過關　勞工處認沒查及「馬虎」

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（21日）舉行第十六場聽證會，獨立委員會代表大律師李澍桓指出，宏業在更換棚網後，向勞工處提交舊棚網阻燃證書，時任勞工處分區職業安全主任（行動科）（小型裝修及維修工程第二分處）林秀青在證人證詞解釋，當時沒有留意，她今作供時又同意勞工處需要改善，被問被「如果大家做事小心啲，唔會咁馬虎，可能都會有警號響起？」林秀青同意。



12月1日在大埔宏福苑可見，一些較小受到波及的單位，玻璃窗仍可見貼了發泡膠板，也有棚網未有被波及。（資料圖片/夏家朗攝）

《香港01》宏福苑五級火專頁

今日聽證會展示2024年7月22日，勞工處到宏福苑巡查後，要求承建商宏業提供棚網阻燃證書，以及送貨單，並展示了宏業提供的「山東宸旭化纖繩網有限公司」發出的檢驗報告。該證書於2024年1月8日由「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心」簽發。

宏福苑大火01追蹤｜兩屋苑用山東棚網 京檢測中心：報告百分百假

2026年4月21日的聽證會展示勞工處到宏福苑巡查後，要求承建商宏業提供棚網阻燃證書，而宏業提供的是由「山東宸旭化纖繩網有限公司」發出的檢驗報告；圖為宏福苑大火後，《香港01》追蹤發現柴灣峰華邨的維修工程承辦商向法團提交由「國家勞動保護用品質量監督檢驗中心（北京）」發出的棚網檢驗報告。（資料圖片）

颱風後宏福更換棚網 宏業11月阻燃證書與換網前7月提交屬同一份

2024年颱風後，宏福苑更換棚網，宏業後於2024年11月20日提供第二份阻燃證書。獨立委員會代表大律師李澍桓指，當時勞工處收到的證書，實際上與宏業7月提交的屬同一份。

時任勞工處分區職業安全主任 （行動科）林秀青（右）。（黃偉民攝）

勞工處林秀青證人供詞稱沒有留意 獨委會指同類情況出現了數次

林秀青在證人供詞解釋，當時專注在測試結果，沒有留意到該證書與宏業7月提交的是同一份證書，李澍桓今指，同類情況出現了數次。

林秀青同意「馬虎」 又認勞工處沒專業知識「得個睇字」

李澍桓問：「如果大家做事小心啲，唔會咁馬虎，可能都會有警號響起？」林秀青表示同意，對於另有證人提出「由於無專業知識，收到（證書）後都係得個睇字」，林秀青亦同樣該說法，並稱「我哋無相關專業，唔會採樣做測試。」

大埔宏福苑火災，部分棚網樣本確認不達阻燃要求。（資料圖片/潘耀昇攝）

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼

