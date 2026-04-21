宏福苑｜勞處稱生口符職安健助工人逃生　陸啟康：好刺激性新題目

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（21日）舉行第十六場聽證會，勞工處高級分區職業安全主任李萬邦就宏福苑大火中引起爭議的「生口」問題作供。他指生口對職安健有有作用，假如棚架倒塌，工人可循生口逃生。



獨立委員會主席陸啟康稱李萬邦的供詞是「好刺激性新題目」，同時指初步理解大火當日濃煙經生口進入大廈，令居民無法逃生，如按李萬邦所言「咁係帶出好大問題」，即居民利益與工人利益有衝突。



另一名勞工處代表勞工處總職業安全主任（行動）袁子諾則認為從政策層面，開設生口非必要，因出入棚架有許多方法，「當個生口如果唔係窗，係實心牆，唔通又要鑿個窿？」



大埔宏福苑火災後，《香港01》拍攝到宏新閣後樓梯外牆位置，遺有疑似燒毀的「木板窗」。（資料圖片/翁鈺輝攝）

《香港01》宏福苑五級火專頁

李萬邦2009年加入勞工處，擔任分區職業安全主任，2025年12月、即大火後開始負責新界東及觀塘。他在聽證會上作供指，設置「生口」對工人具有實際作用。他解釋道，根據職業安全條例，承建商須確保走火通道暢通；生口對職安建有作用，假如棚架倒塌，工人都要走，「無理由要工人爬上天台走」。

勞工處高級分區職業安全主任（行動科）李萬邦（前排二）。（黃偉民攝）

「生口」開多少個、以甚麼形式開設 勞處無特定標準

他又指，工作守則不容許工人爬棚架，而爬棚架亦有高空墮下的危險。獨立委員會代表大律師李澍桓盤問，指承建商每五層開一個生口，勞工處是否覺得沒問題。李萬邦稱，就開多少個生口、以甚麼形式開等，勞工處並無特定標準。李澍桓又追問，宏福苑有30層，是否應每層都一個生口，李萬邦稱應有較「密少少」竹，讓工人上落數層。

大埔宏福苑火災後，《香港01》拍攝到宏新閣後樓梯外牆位置，遺有疑似燒毀的「木板窗」。（資料圖片/翁鈺輝攝）

「生口」問題揭工人與住房安全保障有衝突

李澍桓又指出，火災期間濃煙經由生口攻入大廈內部。陸啟康稱雖然未聽專家報告，但初步理解濃煙經生口進入大廈，令居民無法逃生，如按李萬邦所說，「咁係帶出好大問題，啫係工人利益同居民益係有衝突？如工人唔爬棚，咁點出去？呢個係好大問題，應該點解決？」

李萬邦稱生口沒有違犯《職業安全及健康條例》，承認大火後才得知相關做法可能違反其他法例，但他重申開生口對工人有作用。

在有人住的大廈維修，逃生通道應由屋宇署和消防處負責；沒人住的則由勞工處負責。李澍桓問為何有人住就不是勞工處負責，「個分水嶺係點？」。李萬邦稱大火後得知後樓梯窗被打破，令濃煙攻入，職安條例沒有就後樓梯窗有指定設計或要求。他又舉例稱，部份未有人入住的大廈，逃生樓梯沒有梗窗，勞工處亦不會作出檢控。

大埔宏福苑火災後，《香港01》拍攝到宏新閣後樓梯外牆位置，遺有疑似燒毀的「木板窗」。（資料圖片/翁鈺輝攝）

陸啟康：帶出好難處理技術性問題

聽證會又指，勞工處一次巡查後，就工人從棚架經生口進入大廈，有機會從高處墮下發出通知書，但當時沒就生口作出建議。

李萬邦另同意開生口在業界很普遍。他亦同意陸啟康「唔好理佢咩物料，但生口係職安建嚟講係無問題」的說法。陸啟康又表示，因應工人上落有風險，認為不應該爬棚到多層。獨立委員會委員、行政會議成員陳健波則批評指「唔能夠政府淨係理呢啲，中間灰色地帶就無人理」，又認為要求生口要防火等，需要「幾個部門一齊做先處理到」。

李萬邦稱，可研究開生口的形式及方法。陸啟康指李的供詞「帶出好難處理的技術性問題」，如解決不到「都幾危險」，對住客及工人都有危險，又形容其供詞帶出「好刺激性新題目」，陳健波亦說其提供了一個了解生口的新角度。

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼



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政策層面生口非必要 有許多方法出入棚架

袁子諾作供時，指李萬邦以前線角度認為生口有需要，但在政策層面，生口並無必要性。他續說，開生口目的是讓人出入棚架，但其實有很多方法出入棚架；李萬邦指如有危險，可以經生口離開，「當個生口如果唔係窗，係實心牆，唔通又要鑿個窿？」

袁又指，生口有安全用途，但其位置、大小及數量等，其實承建商想開生口，要做風險評估，唔係話搵毎就位嘅地方。最重要係生口涉及大廈結構問題，要問保險、政府部門先做。

宏福苑八幢大廈之中，有七幢大廈火警鐘無響，居民錯過最好的逃生時機。（資料圖片）

袁子諾指，以其經驗，生口是有安全用途，但承建商需先就其位置、大小及數量等進行風險評估才可開，「唔係搵就位嘅地方就做生口」，最重要是生口涉及大廈結構問題，要問過保險、顧問公司或政府部門才做。