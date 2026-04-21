宏福苑｜曾覆棚網風險低勞工處認「無咁準確」　獨委會：係不準確

大埔宏福苑大火獨立委員會今（21日）舉行第16場聽證會，會上展示時任勞工處分區職業安全主任 （行動科）林秀青回覆投訴時指，棚網的阻燃標準沒涵蓋在適用於建築地盤安全條例裏。



獨立委員會代表大律師李澍桓質疑，無涵蓋阻燃要求是否不準確，林說當時可以寫得更好，又承認「無咁準確」，但李即時強調：「呢個唔係無咁準確，係不準確」，又指「𠵱家睇翻，呢個內容係錯啦。」



勞工處分區職業安全主任 （行動科）林秀青回覆投訴時指，棚網的阻燃標準，沒涵蓋在適用於建築地盤安全條例裏。圖示宏福苑大火後大廈的情況。（資料圖片/夏家朗攝）

勞工處時任安全主任林秀青（林）及獨立委員會代表大律師李澍桓（李）對答

李：無可能同人講話無安全條例，涵蓋阻燃要求？

林： 明白，而家睇翻，可以寫得更好。

李：而家睇翻，呢個內容係錯啦。如果投訴人都會被誤信棚網沒阻燃標準？

林：係無咁準確

李： 呢個唔係無咁準確，係不準確。

林：其實係（守則提及）有阻燃效能，但當時無個嗰標準，同意可以寫得更周全



時任勞工處分區職業安全主任 （行動科）林秀青（右）。（黃偉民攝）

今日聽證會上展示一份勞工處草擬的電郵，問及宏業有否向勞工處提交文件，問及在大維修涉所涉人數、機械使用數量？及宏業有否就棚架保護網採用合標準阻燃物料？

2024年10月4日林秀青的回覆稱，「根據現時勞工處所執行，適用於建築地盤安全條例裏面，沒涵蓋關於棚網或者任何物料的阻燃標準。此外，該維修工程並不需要進行熱工序、使用明火或易燃物品等，而地盤內亦有提供合適的滅火設施，因此棚網發生火災的風險相對較低。」

證人陳詞棚架工作安全守則未更新 林秀青今作供守則一直有要求阻燃

林秀青在證人陳詞稱這樣回覆，是因「棚架工作安全守則未更新」。不過，林秀青作供時確認，安全守則一直都有要求棚網阻燃，新版本只是更詳細及具體列出棚網阻燃標準。

李澍桓質疑，勞工處職業安全條例，無涵蓋阻燃要求，是否不準確，林秀青承認，可以更加全面，又表示當時第四版沒標準，但需要有效能。李續指，「無可能同人講話無安全條例涵蓋阻燃要求？」林表示明白，認為當時可以寫得更好。

李續指，投訴人會誤信棚網沒阻燃標準，又指「𠵱家睇翻，呢個內容係錯啦」，林則指「係無咁準確」。李反駁：「呢個唔係無咁準確，係不準確」。林續稱，守則有提及阻燃效應，但當時無該標準，同意可以寫得更周全。