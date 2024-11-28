登革熱｜大圍金獅花園婦中招　今年第5宗本地個案　稱無被蚊叮

衞生署衞生防護中心今晚（28日）公布一宗本地登革熱個案。一名居於大圍金獅花園第二期的68歲長期病患女子，本月23日出現發燒和皮疹，兩日後求醫。其血液樣本經檢驗後，證實對登革熱病毒呈陽性反應。



病人現時情況穩定；初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊。病人又表示，過去三星期不曾被蚊叮。中心呼籲曾到金獅花園第二期並出現登革熱病徵的人士，致電中心熱線接受化驗調查或轉介作適當跟進。連同今次個案，今年至今有五宗登革熱本地個案。



一名居於大圍金獅花園第二期的68歲長期病患女子，本月23日出現發燒和皮疹，其血液樣本經檢驗後，證實對登革熱病毒呈陽性反應。（資料圖片）

衞生防護中心籲出現登革熱病徵人士致電中心熱線

衞生防護中心指，68歲女子，有長期病患，居於大圍金獅花園第二期。她在本月23日出現發燒和皮疹，25日到香港浸信會醫院求醫，並於同日入院接受治療，現時情況穩定。她的血液樣本經檢驗後，證實對登革熱病毒呈陽性反應。

初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊。她表示，過去三星期不曾被蚊叮。中心呼籲曾到金獅花園第二期並出現登革熱病徵的人士，致電中心熱線（2125 2670），以便接受化驗調查或轉介作適當跟進。

明日下午6時隆亨社區中心為當區人士免費檢測登革熱抗體

中心發言人指，衞生署正與食環署緊密合作，評估和防止可能出現的擴散。食環署會繼續進行病媒調查及滅蚊工作。中心正繼續流行病學調查，並正積極聯絡鄰近居民並進行問卷調查，了解及跟進他們的健康情況。

中心和食環署人員明日（29日）下午6時將到隆亨社區中心進行健康講座，並為出現相關病徵的當區人士進行免費登革熱抗體檢測。中心亦已聯絡當區區議員，協助向居民發放及推廣相關健康資訊。

今年暫累計148宗外地傳入個案

除上述個案，今年本港錄得4宗本地個案，同時截至昨日（27日），今年本港共錄得148宗登革熱外地傳入個案。