登革熱｜澳門衞生局：13歲男童赴韓星台旅遊後確診　四肢現紅疹

澳門衞生局指，患者是一名13歲當地男性，居於氹仔奧林匹克大馬路華寶花園，曾於7月18日至8月8日期間先後前往韓國、新加坡及台灣地區旅遊。回澳後，於8月8日傍晚出現發熱及四肢皮膚紅疹等症狀，隨即前往仁伯爵綜合醫院急診部就診。

今日經公共衞生化驗所檢測結果顯示陽性，確診登革熱2型。患者目前病情穩定並已接受住院治療，同住人暫無不適。

衞生局指評估患者旅遊史、出現症狀的時間及實驗室檢測結果，列為澳門今年第9例輸入性登革熱病例。衞生局將派員到患者在澳居所及主要活動地點附近進行防範性滅蚊。

登革熱透過帶有登革熱病毒的白紋伊蚊叮咬人而傳播，當登革熱患者被病媒蚊叮咬後，病媒蚊便會帶有病毒，若再叮咬其他人，便有機會將病毒傳播。衞生局提醒居民不要掉以輕心，並再次呼籲：

．鄰近的居民應積極配合，共同採取滅蚊防蚊措施；

．在家中使用紗窗、蚊帳或開冷氣等措施，減少被蚊叮咬機會；

．注意環境衞生，清除工作地點和家居周圍環境的積水，杜絕蚊蟲孳生；

．若前往登革熱流行地區，宜穿淺色長袖衫褲，在有空調或防蚊裝置的地方住宿，外出時使用驅蚊劑，防止被蚊叮咬；

．若有發熱、出疹等疑似登革熱症狀，應及時就醫並告知醫生有關居住地點或旅遊史；

．醫生應對疑似登革熱患者及時作出檢測和申報，衞生局公共衞生化驗所為所有醫療機構提供免費登革熱檢測服務。

