登革熱｜澳門新增一宗輸入性病例　患者曾赴廣東雲浮多次被蚊叮咬

澳門衞生局周三（9月3日）公布，於當日接獲一例輸入性登革熱病例報告，列為澳門今年第13宗輸入性登革熱病例。



澳門今年暫錄得13宗輸入性登革熱病例。（資料圖片）

出現下肢皮疹及眼窩後疼痛 目前病情穩定

衞生局表示，73歲男患者是澳門居民，居於澳門中心街永寧廣場第四座。曾於7月7日至8月29日期間前往廣東雲浮，期間曾多次被蚊叮咬。

患者回澳後，於9月1日出現下肢皮疹及眼窩後疼痛等症狀，因9月3日症狀持續未緩解，前往黑沙環衛生中心就診，經公共衛生化驗所檢測證實為登革熱1型。目前患者病情穩定並已接受安排住院治療，同住人暫無不適。

白紋伊蚊為登革熱的傳播蚊媒。 （資料圖片）

當局將赴患者居所及活動地點滅蚊

根據患者旅遊史、出現症狀的時間及實驗室檢測結果，列為澳門第13例輸入性登革熱病例。當局將派員到患者在澳居所及主要活動地點附近，進行孶生源巡查及防範性滅蚊。