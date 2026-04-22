五一｜旅監局料有約770團內地客訪港共3萬人次　籲業界勿威迫購物

一連五天的內地勞動節黃金周（5月1日至5日）將到，旅監局預計約有770團內地旅行團訪港，平均每日約160團，涉及旅客約3萬人次。旅監局會在黃金周期間，加派人手巡查較多入境旅行團活動的地點，包括主要入境口岸、註冊商店、熱門旅遊景點，以及入境旅行團到訪的餐飲處所等，確保旅行團的旅遊活動有序進行。



2026年4月22日旅監局主席林詩棋（最前）聯同香港海關，於尖沙咀、土瓜灣及九龍灣巡查，提醒旅客訪港旅遊及商戶接待時的注意事項，加強保障入境旅行團旅客的權益。（旅監局提供）

旅監局會在黃金周期間，加派人手巡查較多入境旅行團活動的地點，包括主要入境口岸、註冊商店、熱門旅遊景點。（資料圖片）

旅監局今日（22日）聯同香港海關到尖沙咀、土瓜灣及九龍灣區內巡查入境旅行團註冊商店，加強保障入境旅行團旅客的權益。旅監局指，將在內地勞動節黃金周期間進一步加強巡查及執法力度，嚴厲打擊違規行為，確保有效落實規管制度。

就早前旅監局撤銷涉及威迫購物的旅行代理商牌照及導遊牌照，旅監局重申對威迫購物及損害香港旅遊業聲譽等行為採取零容忍態度，並會嚴厲打擊違規行為。旅監局提醒持牌旅行代理商及導遊必須嚴格遵守《旅遊業條例》及《持牌人指令》的規定，不可作出威迫購物等不良作業行為。違反牌照條件屬刑事罪行，一經定罪，旅行代理商可處罰款10萬元及監禁兩年；導遊或領隊可處罰款5萬元及監禁一年。