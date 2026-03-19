營地預約及收費｜葉傲冬參考旅監局經驗　倡在高峰期外判管理人手

政府提出以試點方式推行營地預約及收費制度，以解決露營亂象。立法會新界東南議員葉傲冬今早（19日）在一個電台節目中表示贊成預約收費方向，但擔憂若只在少數熱門地點推行預約，恐怕會將問題帶去一些不需要預約的露營地點。另外，曾擔任旅遊業監管局成員的他以相關經驗為例，建議當局可在長假期外判部分工作，以解決人手或不足的問題。



▼2月20日年初四 西貢鹹田灣營地情況▼



+ 22

贊成預約收費方向 憂試點計劃轉移問題至其他地方

葉傲冬今日在港台節目《千禧年代》表示，認為當局有解決問題的決心，但他對試點的做法表達了擔憂。他指，漁護署本身已有營地預約的相關制度及經驗，若只在少數熱門地點推行預約，恐怕會將問題帶去一些不需要預約的露營地點，反而令問題擴散。

新界東南立法會議員葉傲冬。（資料圖片/鄭子峰攝）

參考旅監局經驗 倡外判管理人手

針對推行預約制度可能出現的人手不足問題，葉傲冬以過往擔任旅遊業監管局成員的經驗為例，建議當局可在長假期外判部分工作的做法。

他亦認為在措施實行初期「宜鬆不宜緊」，應盡量簡化預約制度，不要阻礙市民及旅客，目的只是讓他們明白要先登記才可進行露營活動。他指，若目標國慶黃金周或之前推行，則仍有大半年的時間；政府應利用這段時間，透過香港及內地熱門的社交平台進行宣傳，讓市民和內地旅客及早知悉相關規定，為全面實施預約制度鋪路。