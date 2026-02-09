春節黃金周旅監局料9日2200內地團8.6萬人次訪港　朝9晚6熱線支援

一連9天的內地春節黃金周下周日（15日）開始，旅監局預計在節黃金周期間訪港內地旅行團有約2,200團，平均每日約244團，涉及旅客約8.6萬人次。旅監局表示，會加派人手巡查旅行團活動地點，包括註冊商店、熱門旅遊景點等，保障旅客權益，確保旅行團行程有序進行。



旅監局早前聯同香港海關（6日）到尖沙咀、土瓜灣及紅磡區內巡查入境旅行團註冊商店），加強保障入境旅行團旅客的權益。

旅監局指出，一直以來，內地黃金周入境旅客大部份以「個人遊」模式訪港，旅行團旅客較多選擇錯峰在黃金周前後安排訪港行程。根據業界向旅監局提供的最新資料，預計在2026年一連9日內地春節黃金周期間，訪港的內地入境旅行團約2,200團，平均每日約244團，涉及旅客約8.6萬人次。

旅監局提醒持牌旅行代理商及導遊必須嚴格遵守《旅遊業條例》及《持牌人指令》的規定，於規劃景點行程時，應採取適當的分流措施，做好人流、景點和旅遊巴管理等協調工作，避免同一時間有過多旅行團到訪同一個地方；以及須時刻注意特別交通安排及景點相關的資訊，以確保行程暢順，為旅客帶來良好旅遊體驗。

旅監局亦提醒內地旅客在參加訪港旅行團前，確認相關內地旅行代理商在中國內地是否具備合法經營資格，以及其在香港的行程是否由香港持牌旅行代理商負責接待，確保權益得到充分保障。

此外，為確保旅遊景點，如尖沙咀海傍及山頂等一帶交通暢順，警方將會加強執法，打擊造成交通擠塞的相關罪行，以及對造成嚴重阻塞或即時危險的違泊車輛，在沒有事前警告的情況下票控及即時拖走。

在內地春節黃金周期間，旅監局會加派人手巡查較多入境旅行團活動的地點，包括主要入境口岸、註冊商店、熱門旅遊景點，以及入境旅行團到訪的餐飲處所等，確保旅行團的旅遊活動有序進行，旅監局熱線3698 5900的服務時間由早上9時至晚上6時，向有需要的團隊旅客及導遊提供協助。