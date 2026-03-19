380人民幣港珠澳五日團涉強制購物　導遊恐嚇無飯吃　旅監局跟進

有內地媒體報道，本月初有訪港旅行團涉嫌強制購物及推銷產品，涉事內地團為深圳市恆升國際旅行社舉辦的「港珠澳五日四晚遊」，團費低至人民幣380元。有導遊在旅遊巴上發火，暗示團友不要只逛不買，稱合作商家要求「補點」，需要繼續到不同的商戶購物，直至團友的消費金額令人滿意，其中一站更有長者因不願配合，被導遊恐嚇無飯吃，最終不少團友被強逼花數千元買藥品。



本港旅遊業監管局今日（19日）回應指，截至本周三（18日）暫未接獲相關投訴，惟鑑於事件性質嚴重，已即時主動聯絡內地相關部門，以進一步調查及跟進。若發現有任何違法或違規行爲，局方定必嚴厲執法。旅監局已設立熱線（3698 5900），供任何人士包括旅客及市民提出查詢、投訴及舉報。



有內地團涉嫌強制購物及推銷產品，為深圳市恆升國際旅行社有限公司鹽田分公司舉辦的低價旅行團，團名為「港珠澳五日四晚遊」。（小紅書圖片）

低價旅行團由深圳恆升國際旅行社鹽田分公司舉辦

有內地媒體藉3月15日消費者權益日，公布在3月8日至12日期間，派記者以旅客身份參加由深圳市恆升國際旅行社有限公司鹽田分公司舉辦的低價旅行團，團名為「港珠澳五日四晚遊」，團費低至人民幣380元（折合約433港元），最終被揭發行程涉嫌強制購物。

旅行社聲稱不強制消費 實際導遊表明消費金額須令人滿意

該名臥底記者發現，在旅行社報名和簽約時聲稱不強制消費，然而事實上導遊在旅遊巴發火，暗示團友不要只逛不買，稱合作商家要求「補點」，需要繼續到不同的商戶購物，直至團友的消費金額令人滿意，期間有長者不願配合，被導遊恐嚇「你還想不想吃飯？」

截至2026年3月19日，涉事內地旅行社仍在深圳市出境旅遊旅行社的列表中。

淺水灣等景點只留半小時 不少長者被強逼花數千元買藥品

根據報道，旅行團只在黃大仙及淺水灣等旅遊景點，短暫停留半小時，其他行程時間都在購物，其中一站是免稅集團的藥品店，店員落力推銷角鯊烯，稱免稅藥品買三送一，即四瓶合共2,000多元。最後在導遊的壓力下，不少長者花數千元購買藥品，更有三名團友在一天內花費逾萬元。

不過香港向來沒有藥品稅，有關方面涉失實。

深圳市鹽田區文化廣電旅遊體育局工作人員日前回應指，目前相關部門已到涉事公司走訪調查，售後和調解工作正在展開。截至今日（19日），深圳文化廣電旅遊體育局網站顯示，涉事內地旅行社仍在深圳市出境旅遊旅行社的列表中。

旅監局回應指，鑑於事件性質嚴重，已即時主動聯絡內地相關部門。（資料圖片）

旅監局未接獲相關投訴 惟事件性質嚴重已即時聯絡內地部門

旅監局今日（19日）回應指，近日留意到內地媒體關於在港內地旅行團涉嫌被威迫購物的報道，截至本周三（18日），暫未接獲相關投訴，惟鑑於事件性質嚴重，已即時主動聯絡內地相關部門，以了解及獲取更多資料，進一步調查及跟進。若發現有任何違法或違規行爲，局方定必嚴厲執法。

旅監局指，根據《旅遊業條例》第634章，威迫購物屬刑事罪行，任何人一經定罪，最高可處10萬元罰款及監禁2年，旅行代理商和導遊有責任保障旅客安全和利益，不會受制於威迫購物等不良作業行為。

另外旅監局已按照條例，設立入境旅行團註冊商店行政計劃，規管入境旅行團在安排下光顧的商店，並向內地團旅客提供6個月百分百退款安排，以保障旅客的消費權益，並加強持牌旅行代理商及註冊商店就入境團購物的人流管理。

▼2023年3月29日 內地團友到土瓜灣用餐▼



對威迫購物行為採取零容忍態度 已設立投訴熱線

旅監局提醒內地旅客，在參加訪港旅行團前，應了解內地旅行代理商是否具備認可經營的資格，並確定香港行程是否由香港持牌旅行代理商負責接待，以獲得充分保障。如受到商家不公平對待，應立即通知旅監局或報警尋求協助。

旅監局強調非常關注持牌旅行代理商及導遊的專業操守，重申對威迫購物行為採取零容忍態度，目前已設立熱線（3698 5900），供任何人士包括旅客及市民提出查詢、投訴及舉報。