旅監局行政總裁方安妮3.1悄然離職　任內處理土瓜灣內地團問題

旅遊業監管局上月底突然在網上公開招聘行政總裁，今年3月14日截止申請，入職條件除了基本的學歷及相關的豐富經驗外，包括具備政治觸覺及決斷力等，惟事前沒有公布方安妮離任的消息。旅監局回應《香港01》指，前行政總裁方安妮今年3月1日離任，目前由三名總監聯合署任。



翻查資料，方安妮是著名烹飪專家方任利莎（人稱方太）的女兒，在警務處工作27年，曾有「殺雞女督察」之稱，退休後她曾出任地產代理監管局執行及專業發展總監，最後2021年2月16日出任旅監局首任行政總裁，曾處理疫後通關的土瓜灣內地團問題。



旅監局由今年2月28日起公開招聘行政總裁一職。（資料圖片）

旅監局行政總裁招聘截止申請日期為今年3月14日。（網頁截圖）

旅監局公開招聘行政總裁 需具備政治觸覺及決斷力

旅監局正在網上刊登招聘啟事，由今年2月28日起公開招聘行政總裁一職，截止申請日期為今年3月14日，任期為3年固定合約制，主要職責包括領導行政辦事處、協助制定監管政策和實行措施、管理財務資源，協助管理旅遊業賠償基金、制定策略和企業計劃維持發展，以及履行旅監局所分配的其他職責。

入職條件方面，申請人需持有由本港大學頒授的學士或深造學位，具備至少10年在相當規模的機構任職高層管理工作經驗，並要具備良好的領導才能、溝通技巧及表達能力，且具有政治觸覺及決斷力，若曾在政府或公共機構工作，或具備旅遊業知識及經驗佔優。

旅監局在2021年2月11日宣布委任方安妮為首任行政總裁。（資料圖片）

方安妮是著名烹飪專家方任利莎（人稱方太）的女兒。（資料圖片）

旅監局2021年2月委任方安妮為首任行政總裁

旅監局在2020年1月1日成立，2022年9月1日正式運作，當局在2021年2月11日宣布委任方安妮為首任行政總裁，同年2月16日生效，但沒有提及任期時長。

翻查資料，方安妮是著名烹飪專家方任利莎（人稱方太）的女兒，在警務處工作27年，擁有豐富的執法經驗，期間曾擔任多個前線崗位，包括警察機動部隊及衝鋒隊的指揮官，曾有「殺雞女督察」之稱，直至2010年退休前任職警司。

其後她在2014年至2020年期間出任地產代理監管局執行及專業發展總監，帶領團隊處理投訴、調查和執法事宜，掌管人員的持續專業發展，以及地監局的資訊科技工作。

▼2023年3月29日 直擊內地團友到土瓜灣「嘉樂軒」酒樓用餐情況▼



+ 2

任內推出「禁同區用膳」緩解土瓜灣內地團交通問題

方安妮上任後新冠疫情結束，內地團重現香港街頭，她為緩解內地團在土瓜灣一帶造成的交通問題，2023年5月推出「禁同區用膳」新規管措施，即內地團在九龍城區購物，同日不可在區內用膳，引來餐飲業界批評做法霸道及矯枉過正。當時她在九龍城區議會中力撐措施有效，強調不會因任何壓力而退縮。

旅監局在2022年9月1日正式運作。圖為2023年2月24日首次舉辦傳媒茶聚，前行政總裁方安妮（右二）到場出席。（資料圖片／歐陽德浩攝）

旅監局︰方安妮今年3月1日離職 三總監聯合署任行政總裁

旅監局回應指，方安妮已在今年3月1日離任行政總裁一職，已按程序展開下任行政總裁的公開招聘工作，適時會公布遴選結果。在新行政總裁到任前，總監（監管事務）、總監（執行）及總監（機構事務）會聯合署任行政總裁。