宏福苑｜消防處：4月起優化誤投個案轉介機制　確保投訴不被忽略

大埔宏福苑大火獨立委員會周三（22日）舉行第17場聽證會，針對不少居民曾就發泡膠、棚網、工人吸煙等火警風險問題投訴，消防處被指轉介投訴缺乏指引。消防處發言人晚上回覆稱，為了令市民就樓宇消防安全的投訴及查詢可以得到妥善處理，消防處於今年4月起優化誤投個案轉介處理機制，加強對涉及樓宇消防安全投訴及查詢的轉介、跟進及監察工作。



▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼



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消防處發言人稱，新機制下，凡接獲涉及樓宇消防安全，但個案屬其他政府部門範疇所處理的事宜，在取得市民同意後，消防處會主動轉介至最合適的部門跟進，並與相關部門聯絡以確認轉介獲接收處理，確保個案不會在轉介過程中被忽略。

如相關部門對消防處的轉介有不同意見，有關個案將提升至消防處副處長與相關部門高層進行跨部門協調，並按協調結果執行後續工作，以加強投訴及查詢的整體跟進和監察，回應公眾對樓宇消防安全的關注及期望。