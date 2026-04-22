宏福苑發泡膠、棚網、生口、吸煙全不關消防處事？助理處長：無錯

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（22日）舉行第十七場聽證會，再有消防處人員作供。首名作供的消防處助理處長（消防安全）翁錦雄被問到多項大火前居民已關注的消防隱患，包括後樓梯生口、發泡膠封窗、工人吸煙等，由哪一個部門跟進，翁指應由房屋局獨立審查組（ICU）、勞工處負責。



獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃問到，「似乎居民關注嘅火警風險問題，冇一樣關你（消防）事？」，翁錦雄回應：「無錯」。



宏福苑大火至今逾4個月，大廈仍被圍封，2026年4月5日所見，宏福苑外圍架設了鐵馬，並拉起印有「警察封鎖線，不得越過」字眼的藍白雙色封鎖膠帶。（資料圖片／鄭嘉惠攝）

2026年4月22日，大埔宏福苑大火獨立委員會舉行第17場聽證會，消防處助理處長（消防安全）翁錦雄出席作供。（馬耀文攝）

第17場聽證會早上首先由消防處助理處長（消防安全）翁錦雄作供，他負責消防安全範疇，自1994年加入消防處，已加入逾30年。獨委會代表資深大律師杜淦堃表示，希望消防可解釋由誰去處理宏福苑的投訴，形容是涉及職權範圍的問題。

翁錦雄指生口、封窗發泡膠、棚網不阻燃ICU處理 工友吸煙歸勞工處

翁指，後樓梯生口、封窗發泡膠、棚網不阻燃三個問題，應由房屋局獨立審查組（ICU）處理，因宏福苑是房署轄下樓宇。至於有居民拍攝到有工友吸煙，翁指，應由勞工處處理 。

杜淦堃：似乎居民關注嘅火警風險問題，冇一樣關你事？

杜淦堃疑問，「似乎居民關注嘅火警風險問題，冇一樣關你事？」翁錦雄回應：「無錯」。

主動消防裝置如火警警報系統由消防監管

翁錦雄的證人供詞指，火警設施分為主動和被動消防裝置，前者包括火警警報系統、盡早讓大家知道有火警的系統，例如自動撲滅系統、喉轆等，該類裝置應由消防監管。被動消防裝置則是樓宇結構的部份，如走火樓梯、阻隔火警的間隔、防火層等，是屋宇署和ICU的責任。

2026年4月22日，大埔宏福苑大火獨立委員會舉行第17場聽證會，消防處助理處長（消防安全）翁錦雄出席作供。（馬耀文攝）

按消防條例，消防處其中一項職責，是按情況所需就防火措施及火警危險提供意見，而「火警危險」在條例中的定義，包括增加火警發生的可能性、所帶來的危險、火警時阻礙消防處履行其職責的情況。被問到被動消防裝置是否對上述「火警危險」都有影響，翁同意。

杜淦堃關注，如巡查時發現火警鐘有問題，同時發現防煙損壞等被動式消防裝置，會交由誰處理？翁指視乎情況，會與屋宇署及ICU有正式分工，如防煙門被揳開，消防會用「火警風險」為由處理。翁同意，「條例唔會寫到好死」，如有火警風險消防便會跟進。

被動消防裝置交由相關專責部門是最合適

被問如外牆物料、或建築工程的物料明顯有火警風險，消防有否責任提供意見？翁指，因有清晰分工，被動消防裝置交由相關專責部門是最合適。杜再問到，若工地放有易燃建築物料，可能造成火警風險，應交由屋宇署、ICU負責？翁同意，是因為不知到工程是否要有該些物料才可完成，「我哋無咁嘅專業，如果我哋貿然話唔畀呢啲嘢喺到，可能工程唔能夠進行。」

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼

