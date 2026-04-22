工人吸煙誰理？勞工處消防互轉介　消防助理處長今認「不可接受」

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（22日）舉行第17場聽證會，再有消防處人員作供。昨日聽證會披露，勞工處曾將地盤工人吸煙投訴轉介消防，當時消防處回覆稱，非其職權範疇。消防處助理處長（消防安全）翁錦雄今日作供指確認，地盤有人吸煙不應由消防處處理，而是由勞工處處理。他又認同獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃指，部門間都不清楚由誰處理問題，是「不可接受」。



2026年4月22日，大埔宏福苑大火獨立委員會舉行第17場聽證會，消防處助理處長（消防安全）翁錦雄出席作供。（馬耀文攝）

昨日第16場聽證會披露，在2024年7月20日，勞工處接獲宏福苑地盤吸煙投訴，勞工處在7月22日巡查後，將投訴轉介消防處，但消防處數小時後回覆有關情况不屬消防處職權範圍，其後投訴轉介至時任勞工處分區職業安全主任（行動科）（小型裝修及維修工程第二分處）林秀青處理。

翁錦雄同意地盤吸煙不應消防處理 勞工處轉介消防是錯的

消防處助理處長（消防安全）翁錦雄今日在聽證會上，同意地盤有人吸煙不應由消防處理，而是由勞工處處理，指當時勞工處轉介消防處的做法是錯的，「親身經驗冇遇過勞工處同事轉介工人吸煙。」 翁又指，如消防處收到地盤吸煙的投訴，會轉介勞工處，但如果是「查詢」，則未必轉介。

獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃指，部門之間都不知道要由甚麼部門處理問題，不能期望大眾知道應向誰投訴；當時情況不能接受。翁錦雄表示同意。

2026年4月22日，大埔宏福苑大火獨立委員會舉行第17場聽證會，大火時任大埔消防局局長賀俊維出席作供。（馬耀文攝）

大火時任大埔消防局局長賀俊維其後作供。他同意消防處若收到投訴，會與投訴人溝通，並給予意見，至於如何給意見、轉介予哪一部門，會交由前線消防判斷及處理。

賀俊維又指，當時沒有法例賦予消防處權力處理工人吸煙的問題，但有真心思考如何幫助居民，故「當時決定向管理公司埋手，睇可以做咩」。不過，他承認無就個案轉介勞工處，因為知道勞工處會有人監管。

▼宏福苑居民在火災前曾拍攝到有工人在棚架吸煙▼

