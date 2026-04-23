消防區長指氣樽可用33分鐘　有長時間氣樽惟不適合宏福苑五級火

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（23日）舉行第十八場聽證會，續有消防處人員作供。消防處消防區長（呼吸器）董永基接受獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃盤問時指，宏福苑大火中，消防員用8公升氣樽，可使用時長為33分鐘，但需視乎個人消耗量、呼吸速度等因素。他又指，火場高熱環境，33分鐘己是很長時間，要考慮熱衰竭、疲累，重則可能會死亡。



大埔宏福苑大火獨立委員會今日（23日）舉行第十八場聽證會，續有消防處人員作供，包括消防處消防區長（呼吸器）董永基（右）。（鄭子峰攝）

《香港01》宏福苑五級火專頁

董永基在2002年加入消防處，服務了24年，在呼吸器組工作了6年。他今日在聽證會作供稱，消防使用的呼吸器由氣帶、氣樽、氣樽管道、連接氣罩的管道。在宏福苑大火中，消防用了8公升氣樽，該呼吸氣容量是自2014年5月引入，可以用33分鐘，但視乎個人消耗量、呼吸速度，整套系統重量為13.5公斤。

他續指，消防過去使用的是6.7公升氣樽，可使用約28分鐘。董永基又指8.6升氣樽最適合，氣量多了兩升，而重量由7.5公斤減7.3公斤，他形容是科技進步的結果。

董永基稱，消防之前使用的呼吸氣樽用了15年，在2026年換了新牌子，新氣樽再減至7.1公斤，用8升氣樽，工作時間維持33分鐘。

2026年4月22日宏福苑大火獨立委員會聽證會再有消防處人員作供；圖為消防員及政府化驗所人員12月3日在大埔宏福苑火災現場調查，疑在宏昌閣搜證。（資料圖片/鄭子峰攝）

「孖樽」重量逾20公斤 空氣多了也未必對火場消防員有利

董永基解釋指，有長時間使用的呼吸器，但不適用於宏福苑。他舉例指有氣樽可用3小時，但不能在高溫環境下使用；有喉管式氣樽要駁喉，當同事上樓梯，無法拖着上樓。另有「孖樽」，但重量逾20公斤，負荷十分重，樽的空氣使用多了，未必對在火場的同事有利。

消防區長董永基稱在火場33分鐘已很長 須考慮熱衰竭甚至死亡風險

他又說，火場高熱環境，33分鐘已是很長時間，要考慮消防員會出現熱衰竭、疲累等，嚴重則可能會死亡。聽證會展示面罩相片，呼吸器有兩開關，一是供氣伐，可控制輸出氣體，控制有多少氣進入面罩，要再開另一個掣才吸到氣。

2026年4月22日宏福苑大火獨立委員會聽證會再有消防處人員作供；圖為 2025年11月27日，大埔宏福苑五級火後，消防員將物資運往現場。（Getty Images）

董永基稱，消防用的無線電訊號裝置可將氣樽存量資訊傳送，使消防員可在面罩看到氣量，並傳入個人電子監測儀「衛士」，顯示氣樽存量。衛視是個人警報裝置，有兩情況發警報，若消防員在火場遇險，可自行按掣求救； 另一情況，如感應到消防員靜止逾30秒，會自行啟動警報。衛視亦會顯示氣樽存量，充滿是300巴（bar），用的時候bar會下降，提醒消防員甚麼時候要離開火場。