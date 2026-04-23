易經專家、專欄作家「山今老人」岑逸飛今早在家離世　享年81歲

專欄作家、易經學者「山今老人」岑逸飛今早6時許在家中離世，享年81歲。岑逸飛在各大報章撰寫專欄多年，亦擅長易經卜卦，他在讀大學時因患上脊椎炎導致半身癱瘓，但他努力克服並成為一名殘疾運動員。



岑逸飛生前從事過不同行業，但都與文化相關。岑逸飛的遺作《亂世易經生活智慧》（暫名），經編輯修訂後剛於本周齊稿，暫定7月書展出版，由《信報》出版社出版。



2026年4月23日，外號「山今老人」的易經專家、報章專欄作家岑逸飛早上6時許在家中離世，享年81歲。（馮天樂博士@Facebook）

岑逸飛原名岑嘉駟，1945年生於江西省興國縣。他畢業於香港中文大學，在學時曾轉了三個學系，從生物轉到化學。他及後又成功說服哲社系系主任唐君毅，打破理學院不能轉文學院規定，轉到哲社系，主修社工。

在社工系讀了一個學期後，岑逸飛1965年隨學校到台灣交流3周，期間患上脊椎炎。他因而停學3年，學習適應病患，但醫生後來告訴他一輩子也無法走路。

2026年4月23日，外號「山今老人」的易經專家、報章專欄作家岑逸飛早上6時許在家中離世，享年81歲。（林超英@Linkedin）

從事文化、傳媒 足跡遍及報章及電台

幸好，當時岑逸飛已不太介懷，並已建立了自理能力。他畢業不久就結婚生子，亦從事過不同行業，如宗教刊物編輯、教師、書籍翻譯編輯等養家糊口。岑逸飛後來創辦雜誌，但因經營出現虧蝕而退場，不久後又開辦補習社。他後來獲朋友邀請，在電台主持時事分析節目，岑逸飛亦因而廣為人知，並開始在報章撰寫專欄。

近年岑逸飛在「etnet經濟通」YouTube頻道開設《易經看世界》節目，最近期上載影片為今年2月26日。（etnet經濟通影片截圖）

有「易學專家」之稱

岑逸飛亦是易經專家，有「易學專家」之稱，專研中西歷史哲學及《易經》義理，游走於儒、釋、道思想之間，亦有觸及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍。

他1992年出版書籍《二十年易經卦象》，他在書中記錄香港的占卦卦象，但「只寫下卦象，而不作評語」，讓讀者自行領會。近年他在「etnet經濟通」YouTube頻道開設《易經看世界》節目，最近期上載影片為今年2月26日，分析大年初二新界鄉議局主席劉業強到車公廟為香港求得22號中籤。