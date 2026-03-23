黃詠儀醫生離世｜趙偉仁：她「能不能做更好」精神撼動每個醫者心

中大醫學院矯形外科及創傷學系名譽臨床副教授、中文大學醫院骨科顧問醫生黃詠儀(Clara）上月26日離世。中大醫學院院長趙偉仁今日（23日）以「中大手外科的天使」為題撰文，分享與黃詠儀相識20載點滴。



趙偉仁憶述，對黃詠儀第一個印象是她友善笑容和謙遜態度，而從她纖瘦柔弱外表看來，趙偉仁有點擔心她能否承受外科忙碌繁重的工作。然而，趙偉仁指其擔憂在她工作第一天已打破，因黃不但是一個非常勤力的醫生，同時亦秉持負責任的態度照顧病人，縱使來自骨科，但對外科病人臨牀判斷都能給予大家信心。



趙偉仁稱，這刻黃詠儀雖然已離開，但相信她「能不能夠做得更好」的精神，已經撼動了每個醫者的心，他希望中大醫學院學生能以黃詠儀為榜樣，畢業後盡自己最大努力，醫好每一個病人。



中大醫學院院長趙偉仁（右）今日（23日）以「中大手外科的天使」為題撰文，分享與黃詠儀（左）相識20載的點滴。（中大醫學院Facebook）

趙偉仁在文中指近日心情沉重，因認識多年、中大醫學院傑出校友黃詠儀不幸離世。趙偉仁稱與認識已20載，她在接受骨科基礎培訓時被派到聯合醫院外科部，他們就在同一個外科小組共事半年。

外表纖弱憂能否承受繁重工作 趙偉仁：這擔憂在黃工作第一天已打破

趙偉仁對黃詠儀第一個印象是她友善的笑容和謙遜的態度，「從她纖瘦柔弱外表看來，我有點擔心她能否承受外科忙碌繁重的工作。」然而，趙偉仁指這份擔憂在黃詠儀工作第一天已打破，因她不但是一個非常勤力的醫生，同時亦秉持負責任的態度照顧病人，縱使她來自骨科，但對外科病人的臨牀判斷都能給予人信心。

在私營模式營運中大醫院仍保持年中無休 甚至贈醫施藥

趙偉仁憶述數年前一個下午遇到黃詠儀，她說當日是她最後一天服務威爾斯親王醫院，開始私人執業，而數年後她便加入中大醫院成為首批駐院醫生。趙偉仁稱，理解黃詠儀縱使在私營模式下營運的中大醫院，仍然能保持年中無休精神悉心照顧和關懷病人，甚至為經濟能力有限的病人「贈醫施藥」。

在黃詠儀追思彌撒，神父說：「Clara一生就好像德蘭修女般無私奉獻，如果Clara未能上天堂，回到天主懷抱，恐怕你和我都不能在死後上天堂。」趙偉仁指，這刻黃詠儀雖然已經離開了我們，但相信她「能不能夠做得更好」精神，已經撼動了我們每個醫者的心。趙偉仁希望中大醫學院的學生能以黃為榜樣，畢業後盡自己最大努力，醫好每一個病人。

黃詠儀醫生離世｜親友3月11日晚上到沙田天主教聖本篤堂參加追思禱告，不少人致送花牌悼念。（資料圖片/梁鵬威攝）

黃詠儀醫生離世｜親友3月11日晚上到沙田天主教聖本篤堂參加追思禱告，不少人致送花牌悼念。（資料圖片/梁鵬威攝）

黃詠儀醫生離世｜親友3月11日晚上到沙田天主教聖本篤堂參加追思禱告，入口放有她陽光笑容遺照。（資料圖片/梁鵬威攝）

中大醫學院院長趙偉仁稱，黃詠儀雖然已經離開，但相信她「能不能夠做得更好」的精神，已經撼動了每個醫者的心。（資料圖片）

中大醫學院矯形外科及創傷學系名譽臨床副教授黃詠儀，於今年2月26日在家人陪伴下離世。（中大醫學院IG）

黃詠儀醫生說，要告訴18歲的自己7件事：

「第一，你很聰明，你很勇敢，你知道自己喜歡甚麼。你要學會認識自己⋯⋯你要認為自己的人生好像一粒種子一樣，你要知道這粒是甚麼種子，就知道放在甚麼泥土裡，給甚麼環境去生長。」

「第二，你要知道將來的路不一定有明確的指引⋯⋯我們不一定要向著光行，有時暗暗的路，只要是對的，都是一種體驗。」

「第三，人生的路總是會不平坦⋯⋯我們要知道，不如意的事一定會過去，這是定律。因為有今日就有昨日，有昨日就有明日。下雨之後一定有太陽。」

「第四，不要跟別人比較。你見到別人好，可能別人不如意的事才剛過去。有些種子長出葡萄樹，有些種子長出杉樹；有人18歲開花，有人50歲結果。」

「第五，不要太著重或者介意自己的能力。我們的能力其實是與生俱來的，當然潛在能力可以開發，但能力不可以勉強出來。同時能力不重要，心態才重要。如果因為能力做不到這份工作，選擇了另一份工作，你要問自己，有沒有好好發揮能力，在崗位上集中做到最好。」

「第六，即使你不同意父母的方法或概念，但你要肯定他們對你的愛是真實的。」

「第七，也是最後，我們要珍惜好朋友。」

