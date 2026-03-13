廖本懷離世｜首位華人政務司　「華富邨之父」堅持獨立廚廁也有憾

曾在港英時代任政務司、房屋司等職的首位華人政務司廖本懷離世，享年96歲。廖本懷1960年加入政府，曾任屋宇建設處長、房屋署長、房屋司及政務司，參與房屋建設逾25年，是「平民豪宅」公共屋邨華富邨的總設計師，故也有「華富邨之父」稱號。



廖本懷2019年重遊華富邨時稱，華富邨是他眾多「作品」中最喜歡的一個。他說：「每次坐飛機，我都會一直在窗邊凝望著她（華富邨），直到她在我眼底中消失⋯⋯有時她會在我夢中出現。」



廖本懷憶述，設計華富邨時有委員提出不需提供獨立廚廁，但他堅守，並指如不獲接受就不會再做，結果成功獲同意，令現在華富居民生活環境更好。不過，他亦承認邨內位置偏僻、交通不便，故最初入伙情況未如理想，幸而居民入住後都非常滿意居住環境，屋邨單位很快便住滿居民。



廖本懷2019年重遊華富邨時稱，華富邨是他眾多「作品」中最喜歡的一個。（資料圖片/王潔恩攝）

《明報》今日引述測量師張達棠稱，廖本懷家人向張證實廖本懷昨晨（12日）離世，享年96歲，而房屋局局長何永賢向《明報》指對廖本懷家人致以深切慰問，讚賞廖本懷對香港房屋政策及公營房屋建築有重大貢獻，又形容他樂意提攜後輩。

廖本懷是誰？

廖本懷早年在台北生活，於台灣修畢基礎教育，後在親戚推薦下於1947年入讀香港聖若瑟書院就讀。其後，廖本懷入讀香港大學新開辦的建築系，在學期間曾擔任該系學會主席，並於1955年以乙級榮譽建築工程系畢業，是第一批獲頒授建築學學士的學生。

廖本懷1960年加入屋宇建設委員會，曾任屋宇建設處長、房屋署長和房屋司，任內曾設計馬頭圍邨、和樂邨、福來邨、華富邨等公屋，主張公屋房屋以獨立廁廚設計。1975年為房屋署長的廖本懷陪同訪港的英女王伊利沙伯二世到訪剛建成的愛民邨，1985年他出任政務司，是首位華人政務司，1989年退休。

廖本懷妻子是誰？

1963年，廖本懷與袁經綿結婚。袁經綿是一位芭蕾舞蹈家，亦為毛妹芭蕾舞學校創辦人、香港著名舞蹈家及舞蹈教育工作者毛妹。

廖本懷（右二）2019年重遊華富邨時稱，華富邨是他眾多「作品」中最喜歡的一個。（資料圖片/王潔恩攝）

廖本懷2019年重遊華富邨：有時她會在我夢中出現

承認邨內位置偏僻、交通不便 最初入伙情況未如理想

