《大偵探福爾摩斯》兒童小說作者厲河離世　讀者讚對小朋友的付出

深受小學生及家長歡迎的兒童偵探小說《大偵探福爾摩斯》作者厲河（原名：呂學章）周一（23日）離世，終年67歲。



《大偵探福爾摩斯》出版社「正文社出版有限公司」今日（25日）的訃告稱，厲河曾策劃多部書刊，啟蒙無數孩童，惠澤深遠，其中他以畢生心血編纂之全新兒童版《大偵探福爾摩斯》小說系列尤為膾炙人口，屢獲殊榮，更成功打入內地市場，將寓教於樂精神廣被全國。



在訃告貼文的留言，不少人感謝厲河對啟發孩子享受閱讀樂趣的貢獻：「因為有你才有coco（已停刊經典漫畫雜誌《CO-CO!》），令很多人都有段快樂的童年回憶。謝謝你。」



《大偵探福爾摩斯》出版社「正文社出版有限公司」3月25日的訃告稱，厲河曾策劃多部書刊，啟蒙無數孩童，惠澤深遠。（「正文社出版有限公司」Facebook）

《大偵探福爾摩斯》出版社「正文社出版有限公司」今日的訃告稱，厲河（呂學章先生）於3月23日早上安然離世，享壽六十有七。

「正文社出版有限公司」：厲河啟蒙無數孩童，惠澤深遠

訃告指，厲河曾任嘉禾電影公司及文化傳信有限公司要職，並於正文社出版有限公司擔任董事及總編輯三十年，對香港電影及出版業界，貢獻卓著。

訃告形容厲河的影視翻譯及編劇作品無數，畢生致力推動香港電影文化，擔任漫畫雜誌總編輯時，悉心培育新一代漫畫人才，影響深遠。

曾策劃多部書刊，啟蒙無數孩童，惠澤深遠。其中以畢生心血編纂之全新兒童版《大偵探福爾摩斯》小說系列，尤為膾炙人口，屢獲殊榮，更成功打入內地市場，將寓教於樂精神，廣被全國。

兒童偵探小說《大偵探福爾摩斯》作者厲河（原名：呂學章）3月23日離世，終年67歲。（資料圖片/黃寶瑩攝）

讀者感謝厲河對小朋友付出：因為有你令很多人都有段快樂童年回憶

在「正文社出版有限公司」訃告貼文中，不少人留下感謝之言，有人說：「感謝你為小朋友的貢獻，永別了！」、「謝你為小朋友多年的付出。」也有人感謝厲河對啟發孩子享受閱讀樂趣的貢獻：「因為有你才有coco（已停刊經典漫畫雜誌《CO-CO!》），令很多人都有段快樂的童年回憶。謝謝你。」