黃詠儀醫生離世｜克服奇病讀醫　抗癌痛苦萬分　為病人康復感欣慰

中大醫學院矯形外科及創傷學系名譽臨床副教授、中文大學醫院骨科顧問醫生黃詠儀(Clara），2月26日在家人陪伴下離世。她的追思禱告今日（11日）在沙田天主教聖本篤堂舉辦，場刊記錄她去年於中學做過的一場分享，包括她的生平。



她成為醫生的道路並非一帆風順。她出生基層，年幼喪父，自小患有奇病，遇上壓力就有偏頭痛，偶爾眼睛會看不見。她努力學習，入讀醫科，又努力做物理治療克服眼疾。



後來她如願成為骨科醫生，卻於2024年發現患上末期肺癌。她經歷電療、化療、免疫治療，坦言過程痛苦萬分。有人說她工作太繁忙，才導致患病，她卻說從不後悔選擇的路，「病人康復後的喜悅，帶給我很大的欣慰。」



黃詠儀醫生離世｜親友3月11日晚上到沙田天主教聖本篤堂參加追思禱告，不少人致送花牌悼念。（梁鵬威攝）

黃詠儀醫生離世｜親友3月11日晚上到沙田天主教聖本篤堂參加追思禱告，不少人致送花牌悼念。（梁鵬威攝）

黃詠儀醫生離世｜親友3月11日晚上到沙田天主教聖本篤堂參加追思禱告，入口放有她陽光笑容遺照。（梁鵬威攝）

場刊記錄去年中學分享「我要和18歲的黃詠儀說的七件事」

黃詠儀的追思禱告今日在沙田天主教聖本篤堂舉辦，場刊記錄她去年於明愛馬鞍山中學做過的一場分享，名為「我要和18歲的黃詠儀說的七件事」。

黃詠儀1975年出生，與父母、姐姐及弟弟在屯門公屋長大。黃母從越南來港，沒有工作，在家照顧他們三姊弟；黃父則行船，每年只會回家一至兩個星期。

黃詠儀醫生離世｜親友3月11日晚上到沙田天主教聖本篤堂參加追思禱告，出席者有認識她的，也有人是與她素未謀面。（梁鵬威攝）

黃詠儀醫生離世｜親友3月11日晚上到沙田天主教聖本篤堂參加追思禱告，出席者有認識她的，也有人是與她素未謀面。（梁鵬威攝）

黃詠儀醫生離世｜親友3月11日晚上到沙田天主教聖本篤堂參加追思禱告，出席者有認識她的，也有人是與她素未謀面。（梁鵬威攝）

父失蹤後一家失經濟支柱 幫人補習、到工廠剪線頭補貼家用

黃詠儀14歲那年，父親工作的船失蹤，整艘船和所有船員都毫無音訊。一家人頓失經濟支柱，變得更加節儉。黃詠儀為了節省輕鐵車錢，每日走半小時上學，假日幫人補習、在工廠剪線頭、在印刷廠剪貼紙。她更努力學習，每年考第一名，期望快些入讀大學。

10歲開始患奇病 偶爾失明、患偏頭痛 仍堅持不懈冀入大學

黃詠儀的求學之路不平坦，她10歲開始患奇病，偶爾眼睛看不見東西，一隻眼皮墜下，還有偏頭痛。她常常進出醫院，母親帶她周圍求醫、求神問卜，花了不少錢。黃詠儀久不久就因怪病無法上學，但她仍堅持不懈，希望能入讀大學，「當時我渴望有自由，我很渴望住宿舍，希望有自己的決定和生活。」

中六那年，她被羅馬及現代建築吸引，於是報讀建築系，希望有朝一日建起一個在歷史書上會被記載的建築。然而，她未能被錄取，老師便建議她讀醫。自幼患病的她想，「如果我成了醫生，我就可以幫人，不用別人幫我。」

黃詠儀醫生離世｜親友3月11日晚上到沙田天主教聖本篤堂參加追思禱告，出席者有認識她的，也有人是與她素未謀面。（梁鵬威攝）

黃詠儀醫生離世｜親友3月11日晚上到沙田天主教聖本篤堂參加追思禱告，出席者有認識她的，也有人是與她素未謀面。（梁鵬威攝）

醫院實習時見病人死去 心想：我一定要醫好每個病人

大學畢業後，她到醫院實習，她每晚看着死去的病人，心想「我一定要醫好每個病人，我不要見到有病人死亡。」後來她轉到骨科實習，見到滿面愁容的病人最後開心走出病房，令她見到曙光。她最終選擇骨科，並到威爾斯醫院教學醫院工作。

每天下班留下來對著顯微鏡鍛鍊眼部肌肉 治好視覺功能障礙症

然而，當她加入手外科，才發現原來自己患有視覺功能障礙症，無法透過顯微鏡看到影像。她沒有放棄，到眼科醫院進行物理治療，幾乎每天下班都留下來對著顯微鏡鍛鍊眼部肌肉。一年之後，她忽然能在顯微鏡見到完整圓形，解決了視力的問題。

每星期親自照顧超過130個病人

後來，她輾轉到中大醫院工作，同時每星期回去威院兩天，在那診症、教書、做研究。她每星期親自照顧超過130個病人，「雖然已經飽和，但我仍然希望醫得一個，得一個。」

2024年意外發現患上末期肺癌 從不後悔選擇行醫之路

生活看似步上正軌，但2024年，她意外發現患上末期肺癌。在此之後，她經歷了一個大手術、一個小手術、7周期化療、3周期免疫治療、16次電療，坦言過程是「痛苦萬分」。醫生安慰她，不用知道自己有多少時間，因為很多時候，世事是不能計算。

有人說她工作太繁忙，才導致患病，她卻說從不後悔自己選擇的路，「病人康復後的喜悅，帶給我很大的欣慰。」

中大醫學院矯形外科及創傷學系名譽臨床副教授黃詠儀，於今年2月26日在家人陪伴下離世。（中大醫學院IG）

黃詠儀醫生說，要告訴18歲的自己7件事：

「第一，你很聰明，你很勇敢，你知道自己喜歡甚麼。你要學會認識自己⋯⋯你要認為自己的人生好像一粒種子一樣，你要知道這粒是甚麼種子，就知道放在甚麼泥土裡，給甚麼環境去生長。」

「第二，你要知道將來的路不一定有明確的指引⋯⋯我們不一定要向著光行，有時暗暗的路，只要是對的，都是一種體驗。」

「第三，人生的路總是會不平坦⋯⋯我們要知道，不如意的事一定會過去，這是定律。因為有今日就有昨日，有昨日就有明日。下雨之後一定有太陽。」

「第四，不要跟別人比較。你見到別人好，可能別人不如意的事才剛過去。有些種子長出葡萄樹，有些種子長出杉樹；有人18歲開花，有人50歲結果。」

「第五，不要太著重或者介意自己的能力。我們的能力其實是與生俱來的，當然潛在能力可以開發，但能力不可以勉強出來。同時能力不重要，心態才重要。如果因為能力做不到這份工作，選擇了另一份工作，你要問自己，有沒有好好發揮能力，在崗位上集中做到最好。」

「第六，即使你不同意父母的方法或概念，但你要肯定他們對你的愛是真實的。」

「第七，也是最後，我們要珍惜好朋友。」



黃詠儀曾到明愛馬鞍山中學分享她加入「無國界醫生」後的經歷。（明愛馬鞍山中學網站）

▼3月4日 中大醫院為離世骨科顧問醫生黃詠儀設立悼念角▼

