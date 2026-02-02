迪士尼迪欣湖30歲湖南漢遇溺　消防搜索一小時救起　昏迷送院不治

迪士尼迪欣湖疑有人遇溺。周一（2月2日）下午約3時02分，警方接獲迪欣湖保安員報案，疑發現一名男子在迪欣湖離岸約2米湖面漂浮，其後失去蹤影，懷疑游泳期間發生意外。救援人員接報趕至，消防搜索約一小時後，在下午4時02分救起男事主，他年約30歲，已陷昏迷，由救護員送往北大嶼山醫院搶救，延至下午4時38分證實不治。警方在現場沒有檢獲遺書，正調查事主身份，並將安排為他驗屍確定死因。



據悉死者姓李，30歲，來自湖南，無業。初步得悉，事主較早時向母親稱來港旅遊，遂於2月2日入境本港。消息稱，死者生前沒有被診斷患精神病或長期病，亦沒有吸毒習慣。惟其母親察覺到事主近日有異常，不排除他患上被害妄想症，惟未及帶他就醫卻已發生事故。



香港迪士尼樂園度假區發言人回覆《香港01》查詢表示，今午約3時，一名男子被發現進入迪欣湖中後失蹤，中心救生員馬上進行搜索及報案，消防到場後加入搜索，其後救起該名男子，送往北大嶼山醫院。警方正調查事件。

有網民在社交平台發帖，指迪士尼樂園宣布因有事故發生，迪欣湖活動中心暫停開放。

迪士尼迪欣湖有人疑遇溺，有網民透露，迪欣湖活動中心在事發後暫停開放。（Threads @unciaa.811）

根據迪欣湖活動中心規則，為保障所有賓客及演藝人員的安全，賓客必須遵照活動中心內所有的告示。據知迪欣湖活動中心內，有告示列明「不准游泳或跳水」。