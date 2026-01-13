男子Carousell 放售行李箱　遭假客服誘付「保證金」失近$21萬

網上購物相關的騙案時有發生，警方稱過去一周接獲至少276宗與網上購物相關的騙案報告，涉及總損失金額接近1400萬港元。其中一名男子在網上放售行李箱遇假客服，要求他先繳付「保證金」才能收取貨款，最終事主被騙去近21萬港元。



警方在Facebook「CyberDefender 守網者」發帖稱，日前一名26歲男子在 Carousell 平台放售行李箱，其後有買家透過 WhatsApp聯絡並表示有意購買，並向他發送一個假冒 Carousell 的釣魚連結。

事主起初拒絕在該網站輸入資料以收取款項，但對方其後要求他聯絡假冒的 Carousell「客服」，並聲稱需先繳付「保證金」才能收取貨款。事主最終分兩次將合共近21萬港元轉帳至對方指定的銀行戶口，其後對方失去聯絡，事主始知受騙。

一名男子在網上放售行李箱，遇假客服要求他先繳付「保證金」才能收取貨款，最終事主被騙去近21萬港元。(警方CyberDefender 守網者Facebook)

警方提醒，網購騙案不僅針對買家，賣家同樣可能成為目標，市民在交易過程中需提高警覺。無論買家或賣家，若在對話期間收到引導至第三方外部網站的交易連結，並被要求轉帳、或提供個人電郵、密碼、信用卡等敏感資料，應即時提高警覺並核實真偽。

如有懷疑，除可向官方機構查詢外，亦可到「守網者」網站 (https://CyberDefender.hk\) 使用「防騙視伏器」或手機版「防騙視伏 App」輸入可疑網址作查核。