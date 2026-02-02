警反詐騙拘682人涉$6.2億　詐騙集團聘洗黑錢集團洗白$4400萬騙款

2025年首11個月，警方共接獲39,490宗詐騙案，損失金額為73.9億元。警方於過去三星期展開一個針對詐騙、網絡罪案及洗黑錢罪、代號為「謀攻」的全港性執法行動，以「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪，一共拘捕682人，他們牽涉580宗騙案及科技罪案，涉款高達6.2億港元。



行動中，警方成功搗破活躍在本港的詐騙集團及洗黑錢集團，揭發有網上情緣詐騙集團以虛構情節、包括感情上受挫等，以博取受害人信任後進行詐騙，其後更會假扮警務人員訛稱破案，藉機進行二次詐騙；另外該集團亦會聘請洗黑錢集團，以買賣虛擬貨幣洗白騙款，套取現金後運回基地，增加警方追蹤難度。



行動中，人員共拘捕682人，檢獲大量現金、手機、電腦、名錶及名酒等證物。（翁鈺輝攝）

商業罪案調查科署理總督察劉思齊稱，過去3星期，警方刑事部聯同各大總區進行全港性大型執法行動「謀攻」，重點針對詐騙、科技罪案及相關洗黑錢罪行的犯罪團夥。行動中，警方共拘捕469男213女，年齡介乎14至89歲，大部分涉及「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產」及洗黑錢。

被捕人涉及580宗騙案及科技罪案，以電話騙案、網上購物及網上求職為主，涉及金額達6.2億元。

網絡安全及科技罪案調查科警司張巧儀稱，警方網罪科分別執行兩個執法行動。第一個為

打擊盜用銀行戶口、代號「勇衍」的行動，警方於去年2月至9月期間，接獲51人報案，指其網上銀行戶口有未經授權的轉帳，金額由400元至1萬元不等，總損失65萬港元。

調查後發現，受害人的網上理財帳戶名稱和密碼，與他們本身的電郵資料相同，而相關資料相信曾於網上外洩，犯罪集團利用這些資料登入戶口，將存款轉到傀儡户口。張續稱，網罪科於過去幾星期展開拘捕行動，拘捕4男6女（18至67歲），包括兩名操控傀儡户口人士，相信他們共處理約7,200萬元犯罪得益。

警方相信已成功瓦解一個洗黑錢集團，並提醒市民最好獨立設定銀行密碼，切勿與電郵或社交帳戶相同。

張巧儀續稱，網罪科另一個代號「戰網」的執法行動，於上月破獲一個本地網上情緣詐騙集團，及利用虛擬貨幣洗黑錢的團夥。行動中，拘捕8男3女（24至73歲），包括3名主腦及一名骨幹。其中兩人已被控兩項「串謀詐騙」，較早前已經提堂。該集團在過去16個月騙取314名受害人共4,400萬元，平均每案涉款約15萬元。在62宗案件當中，騙徒更會假冒警務人員訛稱破案，乘機再向受害人進行「二次詐騙」，合共騙去約740萬元「行政費」。

警員於涉案工廈單位檢獲15部手提電話及8部手提電腦，在電子設備中亦發現受害人的入數紀錄、偽造公司卡片等；而在詐騙集團租用的私人單位「金庫」中，人員檢獲100萬元現金、13隻名錶、過百支名貴烈酒以及首飾，以上證物總值超過600萬元。

詐騙集團為掩人耳目，租用工廈作為基地及私人住宅作為金庫。（警方提供）

洗黑錢集團受聘洗白騙款 買賣虛幣套現運回詐騙集團基地

網絡安全及科技罪案調查科總督察李俊岷指，該詐騙集團透過另一個洗黑錢集團清洗犯罪得益。這個集團由2024年起受詐騙集團聘用，積極利用本地銀行傀儡戶口收取騙款。集團亦採取分層模式，利用200多個傀儡戶口進行資金轉移，並利用假身份在海外虛擬貨幣平台開設帳戶，將銀行內的黑錢透過買賣轉成虛幣，再經過不同場外交易所套現，之後將洗白的現金，分批送回詐騙集團位於工廈的營運基地。

警方指，洗黑錢手法十分精密，經層層轉移，結合實體、虛擬貨幣交易及現金託運，大大增加警方追蹤資金難度。自去年10月至今年1月期間，該洗黑錢集團已處理約4,400萬元犯罪得益。警方相信是次行動，已經搗破兩個活躍在本港的詐騙及洗黑錢集團。

警方留意到，有犯罪集團招攬傀儡戶口處理網上非法賭博收益。該集團利用21個本地戶口清洗約3,200萬元賭博收益。(警方提供)

犯罪集團招攬傀儡戶口 洗白$3200萬非法賭博收益

財富情報及調查科署理總督察段玉衡表示，警方留意到有一個以招攬傀儡戶口用作清洗非法賭博收益的犯罪集團。集團主腦會利用多重户口清洗犯罪得益，之後上線成員會透過櫃員機，從傀儡户口提取現金。經深入調查後，發現該集團在2024年1月至2025年11月期間，利用21個本地戶口清洗約3,200萬元網上非法賭博收益。

警方於1月22日採取執法行動，以「串謀洗黑錢」罪拘捕5男1女，他們分別報稱運輸工人、水吧、維修技工及無業等，現已獲准保釋候查，需於3月上旬向警方報到。行動中，警方共檢獲約40萬元現金、30部手機、兩部電腦、一隻名錶及11張屬於他人的身份證。

警方於1月舉辦「反洗黑錢月」，在大型商場及大學巡迴展覽，推廣防騙資訊，並派出宣傳車「保護號」與金管局等部門合作派發傳單。(警方提供)

警方提醒市民，切勿租借或賣掉個人銀行戶口，否則極可能觸犯洗黑錢罪。在2025年首 11個月，有4,289人因涉及傀儡戶口被捕，佔洗黑錢相關捕人數的92%。法庭可根據法例判處加重刑罰，已有259人被判處額外刑期，最終判監12至84個月不等。

段玉衡稱，在宣傳教育方面，警方於1月舉辦「反洗黑錢月」，在大型商場及大學巡迴展覽，推廣防騙資訊，並派出宣傳車「保護號」與金管局等部門合作派發傳單。

商業罪案調查科署理總督察劉思齊表示，在去年的1月至11月期間，警方一共接獲39,490 宗騙案，佔整體罪案的48.3%。較2024年同期下降了2.4%；涉案騙款亦較2024年同期減少13.3%，損失金額為73.9億元。

其中，以網上騙案佔大多數，有25,346宗，佔全部騙案約六成，損失金額港幣52.4億元。當中最多的是網上購物騙案，有11,449 宗；其次為網上投資騙案及網上求職騙案，分別有4,619宗及3,951宗。

去年1月至11月期間，警方亦錄得7,608宗電話騙案，損失港幣15.3億元。當中最多的是假冒客服騙案，有3,993宗，主要以假冒電訊商客服及假冒支付平台客服為主。其次為「猜猜我是誰」以及假冒官員騙案，分別有1,677宗及939宗。

2025年首11個月，警方接獲5,149宗投資騙案，損失金額高達29億元，佔總損失四成，平均每宗騙案涉逾56萬元。超過八成騙案受害人透過 Facebook、Instagram及WhatsApp接觸騙徒，例如點擊詐騙廣告或被拉入詐騙群組等，部分人損失數百萬元。（警方提供）

劉思齊續指，去年1月至11月錄得5,149宗投資騙案，雖只佔騙案總數13%，但損失金額高達29億元，佔總損失四成，平均每宗騙案涉逾56萬元。超過八成騙案受害人透過Facebook、Instagram及WhatsApp接觸騙徒，例如點擊詐騙廣告或被拉入詐騙群組等，部分人損失數百萬元。

警方提醒提醒市民切勿輕信社交媒體上的投資機會、不要輕信網上的「投資專家」。市民應透過已註冊機構進行投資，可於證監會網頁查閱註冊紀錄。如有懷疑，請致電「防騙易」熱線18222查詢。