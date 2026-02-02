網上情緣騙案｜扮女人氹落疊稱贈遺產　冒警二次詐騙　共呃4400萬

警方今日（2月2日）召開記者會，交代過去三星期展開一個針對詐騙、網絡罪案及洗黑錢罪、代號為「謀攻」的全港性執法行動，共拘捕682人，涉款達6.2億元。當中搗破一個網上情緣詐騙集團，揭發集團成員假扮在海外工作的本地年輕女子，在交友程式對話中會虛構自己的感情生活受挫折，博取受害人信任。當雙方關係成熟後，騙徒會假扮其「上司」或海外警察，聲稱女子已經離世，並指會將遺產轉贈受害人，繼而騙取領取遺產的手續費。



在其中62宗案件，詐騙集團更會假冒警員進行「二次詐騙」，向受害人聲稱案件已經偵破，繳交行政費後便可取回騙款。警方透露，騙徒最短一至兩天已經可以與受害人混熟得手、最長亦不過3至5天。綜合所有相關案件，該個網上情緣詐騙集團共騙取314人約4,400萬元。



男騙徒假扮海外工作女子 虛構感情生活受挫博同情

網絡安全及科技罪案調查科總督察李俊岷表示，該網上情緣詐騙集團以「家庭式」運作，為掩人耳目，租用工廈單位作基地及私人單位作金庫。他們會在不同的交友程式，以虛假頭像假扮本地年輕女性，但背後實際是一名男骨幹成員操控電話。騙徒會主動邀請受害人對話，聲稱自己在海外工作，引起受害人好奇；其後會提及虛構感情生活，聲稱受挫折、又會提到有自殺念頭等，引起受害人憐憫以博取同情，而過程中雙方從未見面。

訛稱網戀女離世呃領遺產手續費 再冒警騙破案行政費

當關係成熟後，騙徒會假冒該名「網戀女子」的上司或海外警察，聲稱該女子已不幸離世，同時提供偽造的公司卡片及遺產證明，聲稱「網戀女子」指定受害人協助處理或繼承遺產，藉此要求受害人繳付手續費領取遺產。惟受害人交出手續費後，騙徒便失去聯絡。

李俊岷續稱，騙徒更會進行二次詐騙，假冒警務人員致電受害人，聲稱案件已偵破，要求他們繳交行政費以領回騙款。62宗二次詐騙案件損失金額共約740萬元。

在鎖定犯罪集團主腦及骨幹成員後，網罪科人員在1月17日展開拘捕行動，人員搗破涉案工廈單位及私人住宅單位。李俊岷指，集團以工廈作為基地低調運作，門面偽裝成直播平台，主腦及骨幹成員於單位居住，另外亦有暗門以隱藏骨幹成員進行詐騙及作息的地方。

警員於詐騙集團的工廈單位，檢獲15部手提電話及8部手提電腦，在電子設備中亦發現受害人的入數紀錄、偽造公司卡片等；而在私人單位中，人員檢獲100萬元現金、13隻名錶、過百支名貴烈酒以及首飾，以上證物總值超過600萬元。

