宏福苑｜揭何偉豪落單過程　曾發呼救未獲辨認　隊員沒為意走散

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（23日）舉行第18場聽證會，消防高層續作供。聽證會早前揭露，殉職消防員何偉豪進入火場時「落單」，呼救時有消防不知其身份，消防處副處長（行動）陳慶勇今稱，原與何偉豪入火場搜救的隊員一直不知與何偉豪走散，因為有其他同事一同往宏昌閣救火，誤以為是何偉豪。陳同意消防聯繫應更緊密。



此外，本來去27樓救火的何偉豪最終在25樓步出升降機。陳慶勇今解畫，稱因一般程序，入口指揮站會在肇事樓層低兩層，相信何以為消防在25樓設立了入口指揮站，又稱「我做我都會咁諗」。



殉職消防員何偉豪誤進宏泰閣，乘搭升降機到25樓。（資料圖片）

聽證會早前揭示殉職消防員何偉豪，與兩名同僚被派往宏昌閣2705室救出住戶。他懷疑因協助坐輪椅的居民與同僚走失，又因情況混亂誤進宏泰閣，乘搭升降機到25樓。他進入大廈7分鐘後，經通訊系統叫「Mayday Mayday」呼救，最終從31樓不幸墮樓身亡。

CCTV片證另有消防疑入錯宏泰閣

聽證會今展示宏泰閣大堂的閉路電視片段，見到有另一名消防員跑入宏泰閣，但很快走出來。消防處副處長（行動）陳慶勇稱，當日並非只有大埔區的消防員，還有其他分區，他們未必掌握及熟悉宏福苑各大廈。

消防處副處長（行動）陳慶勇。（鄭子峰攝）

同隊消防沒為意何走散

代表委員會的資深大律師杜淦堃指出，當日消防人員不知道何偉豪入到宏泰閣，因為何偉豪收到要去宏昌閣27樓救人的指示，而與何偉豪同隊消防人員，因當時情況混亂，在宏昌閣救火時見到有其他人入來，就誤以為是何偉豪，沒為意何偉豪走散。 杜淦堃問道，如何避免同類情況再發生？陳慶勇指，通常用車更形式分隊，車更同事應緊密聯繫。

陳慶勇在大火升至五級時才做指揮官，陳到場時何偉豪已被送院。陳慶勇引述當日首批到場的大埔消防局高級消防隊長許健安稱，許聽到有同事在30樓「Mayday」呼救，惟不能肯定是何偉豪。陳慶勇事後再問何偉豪的同事，何偉豪何以「落單」，他們沒法解答。

消防一度不知何偉豪呼救 要再點名

由於消防都是一隊人工作，不會獨自闖火場，陳慶勇有思考過，何偉豪會否與其他同事一同面對危險、「Mayday」是否由另一人發出、故要求消防點名，最終確定只有何偉豪遇險。

(資料圖片)

解25樓出𨋢之謎

另外，陳慶勇今亦解釋，何偉豪為何到27樓搜救，卻在25樓「出𨋢」。陳慶勇稱依照一般程序，入口指揮站會在肇事樓層低兩層，陳表示，通常低兩層的單位不會受煙影響，是合適位置設立指揮站。陳慶勇稱，因為一穿過入口指揮站，消防就要戴氧氣閥，為免使用太多氣，落兩層是相當普遍。陳慶勇表示，如果他當時執勤，他可能都會以為25樓有入口主任。

事實上當時沒無消防設立到入口指揮站，因為燃燒中的竹支、雜物等不停墮下，於是何偉豪的隊員一直在宏昌閣外「開生路」，確保可進入大廈。所以當時宏福苑是未有同事進入大廈。而由於未有入口指揮站，沒任何消防為何偉豪記錄入火場的資料，他身上的定位系統也因而沒啟動（見另稿）。陳慶勇同意，日後培訓需注意。

盤問對答節錄

杜淦堃：所以何好理所當然都會覺得，25樓有入口指揮。

陳慶勇：我做我都會咁諗

杜淦堃：所以佢身上的所有裝置，都因為沒有入口指揮而沒有啟動

陳慶勇：正確

