宏福苑｜再證何偉豪入火場無人知　氣樽及警報裝置損壞非常罕見

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（23日）舉行第十八場聽證會，續有消防處人員作供。聽證會上披露，殉職消防員何偉豪的呼吸器運作正常，但電子監測儀及警報裝置「衛士」和氣樽損壞，氣體存量為零。消防處消防區長（呼吸器）董永基作供指，這種損壞非常罕見，惟由於「衛士」損壞，無法得知裝備是何時及如何撞爛。



聽證會又展示何偉豪的裝備照片，顯示裝備上的「紅匙」，即消防員定位系統（firefighter locator system）的發射器鎖匙仍然插在裝置上。按規定，消防員入火場前須拔下「紅匙」交予入口指揮主任，意味着他沒有按照入口指揮程序便已進入火場，而早前聽證會亦曾披露他進入火場前尚未設有入口指揮主任。



大埔宏福苑大火獨立委員會今日（23日）舉行第十八場聽證會，續有消防處人員作供，包括消防處消防區長（呼吸器）董永基（右）。（鄭子峰攝）

香港消防員呼吸器裝備，包括個人警報裝置「衛士」。（消防處圖片）

何偉豪裝備損壞 消防處指非常罕見

獨委會代表資深大律師杜淦堃引述一名消防員證供指，11月27日凌晨接報到宏泰閣的天台但無法進入。他們進入31樓走廊，發現殉職消費員何偉豪的呼吸器、面罩、頭盔等裝備。其呼吸器運作正常，但個人警報裝置「衛士」和氣樽損壞，氣樽存量為0巴 。

董永基指，何偉豪的氣樽分開為瓶身與閥門（Valve）兩部分，閥門上的手輪（hand wheel）已脫落並損壞。他形容非常罕見，因手輪裡面是金屬，非常堅硬，猜測是很大的撞擊力，例如『除set』時將氣樽扔落地面、經過狹窄環境撞到牆身，又或者滑撞爛。

何偉豪「衛士」紀錄無法修復 當日早上曾測試

董永基又指，「衛士」紀錄了用氣量，但已經損壞，消防曾嘗試找供應商修復，但資料仍然遺失，無法知道裝備是何時撞爛。被問到是否系統有損壞，董永基指系統在2025年10月做過每半年一次的測試，何當日亦有做每日測試，運作正常。當工程師打開何偉豪「衛士」時，發現電池有好多生鏽痕跡，電路板也濕了水，相信被火場的水浸壞了。

殉職消防員何偉豪。（消防處提供圖片）

「紅匙」未有拔下 無法定位追蹤何偉豪位置

聽證會上展示何偉豪裝備照片，顯示在何偉豪身上的裝備，沒有被火燒的痕跡。董永基指，何偉豪裝備上的「紅匙」仍然插着，未被拔下，意味他沒有經過入口指揮程序。

「紅匙」是消防員定位系統（firefighter locator system）的發射器鎖匙，按常規，消防員入火場前須拔下紅匙交予「入口指揮主任」。若發射器感應到消防員有45秒沒有動靜，會發出警報訊號，搜救隊可憑電波訊號進行搜救。董永基指，未拔紅匙代表「部機無着」。

消防處表示宏福苑大火當日，入口指揮主任的紀錄表不齊全。（資料圖片/梁鵬威攝）

入口指揮紀錄有瑕疵 研究引入電子指揮版

另外，董永基表示，消防在救援行動時，會用到手寫的行動記錄表格，記錄同事進出、呼吸器編號，亦會有排查表，包括「衛士」有否啟動、有否交出「紅匙」，亦會紀錄指派的任務、何時進入火場、預計離開及實際離開時間等。

聽證會早前披露，何偉豪進入火場時，各大廈尚未設立入口指揮主任。董永基提到，當日行動紀錄表不齊全，由於火勢大，入口指揮很多，故紀錄上有瑕疵。他估計因行動記錄表已用完，當消防員離開火場後，有入口指揮主任會抺走紀錄，再填過。亦有主任用紙筆紀錄，但事後遺失。消防處為改善情況，已研究引入電子指揮板。

杜淦堃問到，證據顯示何偉豪在下午3時15分在宏泰閣25樓，3時22分在30樓發出求救信號，最後呼吸器在31樓找到，同時31樓的窗被打破，推斷他爬出窗的棚架，是否正確？董永基回應指由於他是負責呼吸器，相信其他組別同事會提供更多資料。

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼

