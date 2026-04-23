宏福苑｜可提早疏散居民？消防稱集中遏火勢助撤離　檢討後屬可行

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（23日）舉行第18場聽證會，續有消防處人員作供。消防處副處長（行動）陳慶勇作供時解釋當日救援策略，指當時為了爭取時間讓居民逃生，將資源集中在首先起火的宏昌、宏泰射水，減慢火勢蔓延，交由警方協助疏散其他座數的居民。他事後檢討傷亡數字，認為是「可以做嘅方案。」



陳確認，有同事當時冒險，在未有安全通道下，冒險衝過火勢上樓搜救，亦有同事為免浪費氣樽的氧氣，遇到濃煙時未有立即使用氣樽，而是「頂到幾耐得幾耐」，期望去到較高樓層搜救。獨立委員會主席、法官陸啟康則表示，以1996年嘉利大廈大火的經驗為例，消防員在搜救前必須先打通安全通道，否則「救咗（居民）都落唔到嚟」。



2026年4月23日，大埔宏福苑大火獨立委員會舉行第18場聽證會，消防處副處長（行動）陳慶勇出席作供。（鄭子峰攝）

聽證會上展示了宏福苑各座大廈光井出現火種的時間，顯示短短10分鐘內，火警已由第一幢蔓延第二幢。（香港01製圖）

被質疑資源不足未早疏散 消防稱多派人手也非即到現場

獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃在聽證會提到，雖然下午三時已見到大火蔓延至宏泰閣，但正門在20分鐘後才「淪陷」。有居民疑問，有沒有可能更早疏散到宏泰閣的居民？陳慶勇認為這是事後的看法，提到當時不斷有竹枝墮下，消防需要打開一條生路，否則居民亦無法離開。

亦有居民質疑，除首先起火的宏昌閣、宏泰閣，其他大廈一樣有死傷，但居民是否本身有足夠時間疏散。陳慶勇指，當時有兩個選項，一是將資源集中遏止火勢，在宏昌閣、宏泰閣射水，交由警方協助疏散居民，二是抽調人手到宏建閣、宏道閣、宏仁閣、宏盛閣疏散，但火勢可能比現在更猛烈，蔓延至其他大廈。消防當時最終選擇採取第一選項，為居民爭取時間逃生，他事後按傷亡數字檢討，覺得是「可以做的方案」。

杜淦堃隨即質疑是否有資源不足的問題，才導致需要抉擇的情況。陳慶勇指，當時有260多位前線調派到現場，但不代表他們可以即時在現場出現。現場約當時已有過百人，強調要有取捨。他又指，如派人到另外幾座疏散，而不遏止火勢，有可能像宏泰閣有竹枝墮下封住出入口的情況會重覆出現，對上樓同事有危險。

另外，被問到宏志閣未受大火波及，消防部署為何，陳慶勇指，消防曾到天台淋濕大廈棚網。不過，他指其他大廈都有同樣做法，但都未能阻止火勢蔓延，故相信風向才是主因。

大埔宏福苑五級火，救援行動於11月27日凌晨持續。（資料圖片／陳永武攝）

未設安全通道有消防上樓救人 未即用呼吸器盼上更高樓層

行動紀錄顯示，消防有記錄前線同事當日「打到第幾層」，例如下午6時40分，有消防員在宏泰閣由地下上到6樓，7時40分有紀錄顯示消防員到了10樓救人。陳指，不代表「打火」打到該樓層，因搜救隊或會衝過火勢救人。

獨立委員主席陸啟康問到，是否有消防在未有安全通道，就上樓救人。陳確認情況，又指有同事為免浪費氣樽的氧氣，在後樓梯遇到濃煙時未有立即使用呼吸器，而是「頂到幾耐得幾耐」，期望去到較高樓層搜救。

曾打算宏泰閣10樓設中轉站 但環境惡劣未成功

陸啟康回應表示，以1996年嘉利大廈大火的經驗為例，消防員在搜救前必須先打通安全通道，否則「救咗（居民）都落唔到嚟」。

記錄又顯示，消防在晚上10時打算在宏泰閣10樓設立「橋頭堡」（即中轉站），惟最後不成功。陳解釋，消防員在地面就要開始戴呼吸器，如在10樓設立「橋頭堡」，可讓他們重新戴呼吸器上更高樓層。惟環境惡劣未成功，計劃最終未能成功，人員只能返回地面佩戴呼吸器。

宏志閣接獲7救助 有居民等9小時始獲救

另外，杜淦堃提及，當日有大廈的求救個案獲救時間相差較遠，例如宏志閣在當日下午4時至翌日早上有7個求助個案，最快50分鐘獲救，最慢用了9小時。

陳慶勇指，收到求助個案後，總部會回撥求助者了解倩況，加上宏志閣無受火警影響，故安排較低順序處理。他又提到，部分個案雖然大廈的地下樓層沒受影響，消防員能進入，但能否到較高樓層要視乎當時實際情況，由負責相關樓宇指揮的消防按優次判斷。