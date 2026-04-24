永安旅遊廣東盲盒團上車變遊湖南　有日塞足6個鐘　旅監局展調查

大批港人早前趁一連五日復活節及清明節長假離港旅遊，其中陳先生參加永安旅遊的「廣東省盲盒4天純玩旅行團」，豈料上車後導遊才告知目的地是湖南省，由於路途遙遠且高速公路塞車，車程遠超宣傳海報聲稱的2.5小時，其中一日更長逾6小時，至最後一日全團更被勸喻同意取消唯一的景點，以換取時間及早返回福田口岸過關。



陳先生回港後向涉事旅行社投訴，近日獲回應指可退回團費（不包括導遊及司機的服務費），但旅行社不認過失，更要簽保密協議，他拒絕和解。



旅遊業監管局回應指，至本周三（22日）接獲15宗查詢及求助，已即時向相關人士及旅行代理商了解詳情，並正按《旅遊業條例》調查跟進，由於調查仍在進行中，現階段不便透露具體細節或評論個別個案。海關指，如發現違反《商品說明條例》的情況，會採取適當的執法行動。永安旅遊則暫無回應。



永安旅遊「廣東省盲盒4天純玩旅行團」宣傳海報。（網上圖片）

永安旅遊舉辦復活節廣東省盲盒4天團 團費低至$999

永安旅遊早前推出「廣東省盲盒4天純玩旅行團」，宣傳海報顯示，出發日期為今年復活節及清明節假期的4月3日至4月6日，即團友毋須額外請假，原價每人1,899元，「盲盒價」為999元起，聲稱全程入住四星級酒店，保證食足10餐、純玩無購物，備註首行更列明車程最長為2.5小時。

投訴人陳先生有見日韓台的機票昂貴，高鐵車票被搶購一空，考慮到大灣區旅行團通常針對長者設計行程，正適合他悠閒旅遊的需求，於是3月底夥同朋友報名參加上述旅行團，豈料最終目的地並非廣東省，而是湖南省，由於路途遙遠且高速公路塞車，車程更遠超聲稱的2.5小時，以致每日自由活動時間不多。

晨咁早起身，鬼咁晏咁返到酒店，都完全冇時間做自己嘢。 投訴人陳先生

▼「廣東省盲盒4天純玩旅行團」景點▼



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行程首日數百人在在福田口岸外集合。（陳先生提供圖片）

第一日早上︰開車後導遊方揭盅 廣東團變湖南團 團友意見兩極

據陳先生所指，該旅行團的參與人數眾多，總數為17團，首日早上8時半共約800人在福田口岸外集合，其後導遊才在車上揭盅到湖南省旅遊，當時團友的反應兩極，部份人認為僅團費千多元到湖南旅遊非常划算，部份人則擔心路途過於遙遠，加上當時尚未切身體會，只無奈配合接受安排。

第二日早上︰廣東韶關至湖南郴州塞車逾6小時「䟴到腰痛」

首晚陳先生獲安排在廣東一間酒店下榻，他翌日起床在酒店用膳後，早上9時繼續乘車前往湖南郴洲，導遊根據高德地圖導航，聲稱3小時便可到達下一站，惟高速公路因施工關係，塞車至下午3時許才抵達餐廳，即車程長達逾6小時。後來導遊為了平息團友鼓譟，向每人贈送餅乾，用餐時則每枱額外提供兩瓶可樂。

全日坐車䟴䟴䟴，䟴䟴到腰都痛。 投訴人陳先生

行程第二日，由於高速公路施工關係，塞車至下午3時許才抵達餐廳，即車程長達逾6小時。（陳先生提供圖片）

第二日晚上︰與永安高鐵團共過千人一同欣賞無人機表演

陳先生與團友更被告知晚上將安排參與「隆重活動」，其後他們才得悉旅行社特地舉辦無人機表演，號稱投資額數十萬元，規模1,500部無人機，圖案則有熊貓、駿馬、摩天輪、金元寶、「永安旅遊一心服務你」等，惟經歷舟車勞頓後，他只想盡快返回酒店。而在場觀眾過千人，包括同一間旅行社的湖南高鐵團旅客。

第四日早上︰導遊提出簽名同意取消景點 換充裕時間返口岸過關

隨後第三日行程上大致無問題，惟第四日再度發生小插曲，導遊提出取消當日唯一的景點廣州正果老街，直接由湖南返回福田口岸，以免因塞車無法趕及過關回港，僅保留在韶關午飯的行程，一眾團友無奈同意，並被要求在紙上簽名表示同意作實，最終他們順利在晚上8時返回深圳。

▼「廣東省盲盒4天純玩旅行團」無人機表演節目▼



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稱永安願意退回團費 但須簽保密協議及不得再追究責任

後來陳先生翻查資料，發現第二日途經的公路原來早已展開維修工程，相關新聞3月中發布在深圳新聞網，他質疑因旅行社疏忽，導致眾人白白浪費旅遊時間，更有違宣傳海報聲稱的最長2.5小時車程，加上想到廣東團變成湖南團，最後一日景點被無奈取消等。最後他決定向旅行社投訴，試圖討回公道，「一開始你話湖南團我就已經唔會報啦。」

陳先生稱，旅行社直至4月15日才回應願意退回團費（不包括導遊及司機的服務費），但旅行社不承認過失，更要達成保密協議，不得向任何人包括親友透露事件，不得向第三方機構尋求協助，也不能再追究責任，於是他拒絕和解，並向《香港01》披露事件，強調只想旅行社認錯。

唔係有錢就大晒嘛，我都要知點解廣東團話兩個半鐘車，最後變咗湖南團十幾個鐘車，如果我等錢開飯就退住先，或者去南極十幾萬就退，𠵱家唔係嘛，梗係唔退啦。 投訴人陳先生

旅監局回應指，正按《旅遊業條例》調查跟進，由於調查仍在進行中，現階段不便透露具體細節或評論個別個案。（資料圖片）

旅監局接15宗查詢及求助 正調查跟進不便透露細節

旅監局回應《香港01》指，截至今年4月22日，共接獲15宗查詢及求助個案，與上述永安旅遊舉辦的4天廣東省旅行團有關。局方在接獲相關個案後，已即時向相關人士及旅行代理商了解詳情，並正按《旅遊業條例》調查跟進，由於調查仍在進行中，現階段不便透露具體細節或評論個別個案。

旅監局提醒，按《條例》下《持牌人指令》的規定，持牌旅行代理商不得發布載有虛假或誤導的陳述或資訊的宣傳品，持牌人如違反指令須受紀律處分，如旅行團參與者在旅程中發現酒店、食宿、自費景點行程等項目和宣傳，與實際條款上有出入，可向領隊或相關旅行代理商反映，若旅客作出投訴，當局定當積極跟進處理。

海關已接獲相關舉報

海關回應《香港01》指，已接獲相關舉報，如發現違反《商品說明條例》的情況，會採取適當的執法行動。

永安旅遊暫無回應。（資料圖片／歐陽德浩攝）

廣東省盲盒4天純玩旅行團原定行程︰

第一日︰福田口岸集合、清遠雙雞宴午餐、韶關步行街、韶關經典名菜宴晚餐、入住廣東韶關一間酒店



第二日︰酒店自助早餐、茶油臨武麻鴨宴午餐、郴州711時光小鎮、湘南美食宴晚餐、無人機表演、入住湖南郴州一間酒店



第三日︰酒店自助早餐、郴州長卷林邑仙都、郴州奇味香豬宴午餐、郴州瓦窯坪古鎮、湘粵古道起點裕後街、郴韻特色宴晚餐、入住湖南郴州一間酒店



第四日︰酒店自助早餐、新豐果園走地雞宴午餐、廣州增城正果老街（被取消）、福田口岸解散



（資料來源︰投訴人陳先生）

