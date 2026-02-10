尋秦記｜電影帶動永安旅遊西安團報名升4成　港人棄泰國改往越南

馬年將至，永安旅遊總經理馬世文對旅遊業復蘇感到樂觀，稱內地團由新冠疫情前佔永安旅行團約三成，至去年已佔逾一半，當中西安團最近更升幅驚人，自古天樂領銜主演的電影《尋秦記》上映後報團量急升四成。亞洲地區方面，越南的升幅最快，由於緬甸KK園區詐騙事件後，部份港人不敢再到毗鄰的泰國旅遊，目前峴港取代了布吉及芭提雅。



惟近年本港經濟低迷，為何旅遊業仍能繼續復常？馬世文說：「就算經濟低迷都好，旅遊其實對港人唔係奢侈品，而係必需品。」



自《尋秦記》上映後，永安旅遊西安團訂單急升四成。（《尋秦記》電影版劇照）

永安旅遊旺角銀行中心分店擴張，面積增加約一倍。（歐陽德浩攝）

北上內地團訂單量連升三年 去年佔整體訂單逾一半

馬年將至，農曆新年出發預訂期尚餘一周，永安旅遊總經理馬世文表示，整體訂單數目按年升約一成，當中內地長線團已連升三年，今年按年升兩成，而去年更按年升逾一倍。他估計與各地推出新年特色活動相關，如江西廬山煙花，北京古北水鎮圓通塔新年祈福撞鐘活動等。

馬世文透露，新冠疫情前內地團只佔永安旅行團的25%至30%，至去年已佔逾一半。他分析指，部份港人過去擔心內地的衛生及治安等問題，惟隨着內地過去數年高速發展，包括高鐵網絡不斷拓展、電子錢包漸受港人普及、各地新景點推陳出新，港人的想法已逐步轉變。

港人北上玩二三線城市 九寨溝及張家界受歡迎

港人北上熱潮已持續數年，惟馬世文觀察到趨勢漸有變化，由過去主流到上海及北京等大城市，改為到二三線城市，包括九寨溝及張家界等，當中西安團最近更升幅驚人，自古天樂領銜主演的電影《尋秦記》上映後報團量急升四成。

馬世文認為西安適合參加旅行團，因當地主打文化旅遊，涉及入場門票及交通配套，同時若旅客渴求歷史知識，隨團導遊可在旁講解兵馬俑等古跡，而西安團更可延伸至絲綢之路或河南等地。

自古天樂領銜主演的電影《尋秦記》上映後，西安團報名急升4成。（歐陽德浩攝）

有旅客入住深圳酒店被偷拍 馬世文料個別事件

惟最近有報道指，有內地情侶入住深圳一間酒店後，發現最私密的時刻被針孔攝錄機偷拍，並放至網上直播。馬世文強調，這時候便是旅行團的優勝之處，因旅行社偏重國際品牌或高端酒店，一旦發生事情，將為旅客作出追討。

馬世文並認為是個別事件，呼籲大家的着眼點不應放在內地，因世界各地都可能發生同類事情，例如日本酒店也曾發生匪夷所思的事件，有陌生男人躲藏在床底，因此他建議自由行旅客可考慮入住國際品牌酒店以降低風險。

任何情況我都唔夠膽話100%話邊間酒店邊個級數，一定唔會有呢個情況，甚至大膽講句唔一定係國內。 永安旅遊總經理馬世文

永安旅遊總經理馬世文表示，2025年郵輪訂單數目按年升近五成。（歐陽德浩攝）

KK園區恐慌 越南峴港取代泰國布吉及芭提雅地位

亞洲地區報團量方面，目前永安旅遊首位是日本。馬世文表示雖然中日關係近月惡化，惟對港人的影響不大，沒出現大量航班取消的情況，加上日圓兌港元匯率持續維持五算，消費甚至比香港便宜，因此仍可維持「一哥」地位。

至於越南的升幅最快，馬世文解釋自緬甸KK園區詐騙事件後，部份港人不敢再到毗鄰的泰國旅遊，適逢越南近年急速發展，國際品牌開始進駐當地，加上市容整潔、對港元匯率低及航程時間短，吸引港人改往當地旅遊，峴港取代了布吉及芭提雅。

日本仍然是永安旅遊顧客最熱門的目的地之一。（資料圖片）

西九故宮埃及展覽疑刺激市民遊埃及 訂單「多得好緊要」

六小時以上航程的長線地區，則以地中海沿岸（即北非及埃及等）、杜拜及澳紐地區最受歡迎。馬世文更形容埃及「多得好緊要」，估計或與西九故宮文化博物館去年推出的《古埃及文明大展──埃及博物館珍藏》有關。

埃及近來訂單急升，我個人唔肯定，唔知會唔會同早前博物館展覽有關，事實上近呢幾個月去埃及大增，真係多得好緊要。 永安旅遊總經理馬世文

受西九故宮文化博物館去年推出的《古埃及文明大展──埃及博物館珍藏》影響，埃及囚團訂單急升。（香港故宮文化博物館圖片）

馬世文︰即使經濟低迷 旅遊對港人係必需品

不過近年香港經濟低迷，為何無阻旅遊業的復蘇？馬世文指，現在年輕人講求及時行樂，甚至不惜「裸辭」也要旅行，而經濟下行對中產以上階層的影響不大，因此只有夾心階層因租樓及生活成本增加，才需要減少外遊次數。