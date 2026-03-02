伊朗局勢｜永安旅遊：34團友滯留杜拜　歐洲非洲團100人未能回港

【伊朗 / 以色列 / 美國 】美國與以色列聯手向伊朗發動襲擊，伊朗隨即反擊，杜拜國際機場2月28日宣布暫停所有航班升降。永安旅遊今日（2日）表示，現時有2個旅行團於杜拜滯留，涉及共34人。團友全部安全，目前於酒店休息靜待航班安排。



永安旅遊又指，因應杜拜機場暫停所有航班，經杜拜回港的歐洲團隊亦受到影響，團友需要暫時滯留於當地等待航班安排，當中包括歐洲、摩洛哥、埃及、突尼西亞等共6個團隊，共涉及約接近100人。



2026年2月28日，伊朗反擊美國，空襲美國在中東的多個軍事基地，巴林境內冒煙。（Reuters）

2026年2月28日，伊朗反擊以色列，有導彈落入以色列北部海域中爆炸。（Reuters）

至今9個旅行團取消 包括南非、歐洲等團隊

因應是次事件，永安旅遊已即時成立專責小組跟進事件，並24小時為當地團友提供支援。永安旅遊宣布將會承擔所有受影響團隊，因滯留而產生的額外酒店房間費用，並會提供每日膳食補貼，望客人能安心等待安排回港。永安旅遊會持續跟進最新局勢，並為客人作妥善安排。

永安旅遊指，受杜拜機場停飛影響，多班航班取消，截至今日共有9個旅行團取消。當中包括南非、埃及、西班牙、葡萄牙等團隊。已陸續聯絡客人可按條款進行退款或轉團安排。至於未出發的團隊，永安旅遊會密切與航空公司溝通，按航空公司指示作進一步安排。並已安排客服同事定時更新情況，令客人能夠最快掌握最新消息。

