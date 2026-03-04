中東局勢｜永安旅遊杜拜團13人成功登機　解封後「首航」今晚抵達

【伊朗／以色列／美國】以色列與美國聯手向伊朗發動襲擊，局勢不斷升溫，大批港人滯留受戰火波及的杜拜。阿聯酋航空EK380航班當地時間今早（4日）10時42分，在杜拜機場成功起飛，預料在香港時間今晚約9時52分抵港，也是杜拜機場恢復有限度服務後，首班回港客機。永安旅遊透露，杜拜團共12名團友及1名領隊成功登上該航班；東瀛遊及縱橫遊則指，團友最快明日（5日）可啟程返港。



2026年2月28日，伊朗反擊美國，空襲美國在中東的多個軍事基地，巴林境內冒煙。（Reuters）

2026年2月28日，伊朗反擊以色列，有導彈落入以色列北部海域中爆炸。（Reuters）

阿聯酋航空EK380航班成功起飛 料今晚近10時著陸

自上周六（3月28日）以色列與美國聯手向伊朗發動襲擊後，國泰航空及阿聯酋航空相繼取消航班，大批港人滯留杜拜無法返港。航班追蹤網站FlightAware的數據顯示，阿聯酋航空EK380航班當地時間今早10時42分，在杜拜機場成功起飛，預料在香港時間今晚約9時52分，抵達香港國際機場。

阿聯酋航空EK380航班當地時間今早10時42分，在杜拜機場成功起航，預料在香港時間今晚約9時52分，抵達香港國際機場。（網頁截圖）

今日全日僅得一個航班由杜拜飛往香港

該航班是近日戰爭爆發以來，首班成功由杜拜飛往香港的飛機。機管局網站資料顯示，今日全日僅得該航班由杜拜飛往香港，明日（5日）則有4個航班，阿聯酋航空佔3班、國泰航空佔1班，暫時沒有取消。

永安旅遊表示，杜拜團共12名團友及1名領隊成功登上該航班。（資料圖片／歐陽德浩攝）

永安旅遊︰杜拜團12名團友成功登上回港飛機

永安旅遊表示，有12名團友參加杜拜6日團，上周五（3月27日）出發前往當地，惟翌日以色列與美國聯手向伊朗發動襲擊，戰火更波及杜拜，因此其後數日的行程一直受阻，全部團友連同1名領隊，今日已成功乘坐原定航班回港，預料今晚抵港。

東瀛遊主席禤國全表示，團友3月5日起陸續由杜拜及其他地方回港。（資料圖片）

東瀛遊︰團友明日起陸續由杜拜等地回港

東瀛遊主席禤國全表示，對杜拜「首航」飛返香港感到開心，強調一直向航空公司爭取安排團友返港，預料由明日（5日）起陸續由杜拜等地回港，但不排除仍有變數，將密切關注情況。

縱橫遊在社交平台公布，已為滯留杜拜的團友確保3月5日回港機位。（資料圖片）

縱橫遊︰已為滯留杜拜的團友確保明日回港機位

縱橫遊在社交平台公布，已為滯留杜拜的團友確保明日（5日）回港機位，集團將承擔滯留期間的住宿及膳食費用，並感謝阿聯酋航空及萬豪酒店的協助。