加拿大龍蝦經港轉運澳門　鮮活快線首實現三地一站直送

香港海關今日（23日）指出，空陸鮮活產品專屬快線一批重約986公斤的鮮活龍蝦，昨日（22日）從加拿大空運抵港，再以跨境冷鏈貨車經由港珠澳大橋直接轉運至澳門，首次實現「海外—香港—澳門」一站式直送。



空陸鮮活產品專屬快線（鮮活快線）一批重約986公斤的鮮活龍蝦，昨日（22日）從加拿大空運抵港。（政府新聞處圖片）

香港海關首次將「粵港澳三地一鎖（港澳段）」應用於鮮活快線，透過電子鎖及全球定位系統技術，達到「一鎖到底、全程監控」管理。

食物環境衞生署豁免參與鮮活快線的食物進口商的登記要求，讓鮮活貨物於香港國際機場完成清關後，可直接運抵澳門市內，大幅縮短通關時間，減少鮮活水產損耗。澳門進口商對新模式亦表示滿意，認為有效提升物流效率及產品質素。

空陸鮮活產品專屬快線（鮮活快線）一批重約986公斤的鮮活龍蝦，昨日（22日）從加拿大空運抵港。（政府新聞處圖片）

鮮活快線自去年開通至今，已有超過420噸海外鮮活產品經香港中轉至中國內地，轉運產品包括冰鮮吞拿魚、活龍蝦、活象拔蚌、活鱔、車厘子及葡萄等。

空陸鮮活產品專屬快線於去年9月26日全面開通，旨在利用香港國際機場和港珠澳大橋優勢，簡化水果、冰鮮及活海鮮的清關流程，便利外地的鮮活食品經香港引進內地消費市場，同時亦助力內地鮮活食品走出海外巿場。