食環署打擊無牌熟食小販　外傭聚集地拘捕4人提7宗檢控　疑涉黑工

食環署於剛過去的周末，於外傭聚集地等展開突擊行動，在中西區、灣仔區及旺角區拘捕4名外籍人士，涉嫌無牌販賣及在公眾地方構成阻礙，提出共7宗檢控。由於懷疑涉案人士同時違反入境條例，案件已轉介入境處跟進。



行動中，署方共檢獲近150公斤食物，包括甜點、烤魚、炸物、飯盒、醬汁、即沖飲品等。



食環署於剛過去的週末在全港各區展開突擊行動，針對街頭非法擺賣熟食的小販，特別在人多擠迫如外傭聚集地點加強執法，行動中檢獲近150公斤食物。（政府新聞處圖片）

食環署人員向外傭派發宣傳單張籲勿進行無牌擺賣

食環署發言人表示，署方在剛過去周末於全港各區展開連串突擊行動，針對街頭非法擺賣熟食的小販，特別在人多擠迫如外傭聚集地點加強執法，並向外傭派發宣傳單張，提醒他們勿進行無牌擺賣，並講解相關法例及違規後果。

檢獲150公斤食物 包括甜點、烤魚、炸物、飯盒

行動中，食環署人員於中西區、灣仔區及旺角區共拘捕四名外籍人士，涉嫌無牌販賣及在公眾地方構成阻礙，並提出共七宗檢控，又檢獲近150公斤食物，包括甜點、烤魚、炸物、飯盒、醬汁、即沖飲品等。由於懷疑涉案人士同時違反入境條例，案件已轉介入境事務處跟進。

食環署於剛過去的週末在全港各區展開突擊行動，針對街頭非法擺賣熟食的小販，特別在人多擠迫如外傭聚集地點加強執法，行動中檢獲近150公斤食物。（政府新聞處圖片）

食環署今年首兩個月，就相關違法行為共提出28宗拘控，並檢取逾240公斤問題食品。署方強調，一直以情理兼備的原則處理無牌小販問題。然而，若涉及售賣熟食、來源不明、過期、禁售或限制出售食物，食環署會採取嚴厲的執法行動，包括不作警告而即時拘捕，以保障食物安全和市民健康。

食環署呼籲市民切勿光顧來歷不明或街頭非法擺賣的食物；若發現有小販售賣可疑食物，可向食環署舉報，署方會即時跟進。