《滅鼠約章》覆蓋72萬戶住宅物業　食環署嘉許禮表揚卓越處所

食環署周四（23日）舉行「滅鼠伙伴嘉許獎2026」頒獎禮。環境及生態局副局長黃淑嫻和食環署署長吳文傑擔任主禮嘉賓，向得獎機構和團體的代表頒發獎項和證書。



2026年4月23日，食環署舉行「滅鼠伙伴嘉許獎2026」頒獎禮。圖為環境及生態局副局長黃淑嫻（左六）、食環署署長吳文傑（左五）與其他出席頒獎禮的嘉賓合照。（政府新聞處圖片）

4獎項接逾320份屋苑和團體提名

食環署2024年底推出《滅鼠約章》，鼓勵住宅處所及相關持份者從源頭加強防治鼠患，至今簽署《約章》的住宅物業已覆蓋逾72萬戶。

為表揚在防治鼠患工作表現卓越的處所，食環署今年1月推出「滅鼠伙伴嘉許獎2026」，設有「卓越滅鼠伙伴獎」、「傑出滅鼠聯絡大使獎」、「科技應用獎」及「創意獎」，共收到逾320份來自全港各類屋苑和團體的提名。

2026年4月23日，食環署舉行「滅鼠伙伴嘉許獎2026」頒獎禮。圖為環境及生態局副局長黃淑嫻在頒獎禮致辭。（政府新聞處圖片）

《約章》涵蓋範圍擴展至商場

黃淑嫻致辭時表示，防治鼠患有賴政府與社區攜手合作，透過持續改善環境衞生、應用科技及加強公眾教育，多管齊下減低鼠患風險。她鼓勵更多機構參與《約章》，宣布即日起將《滅鼠約章》涵蓋範圍擴展至商場，邀請商場的物業管理公司、營運者及業主簽署，將防鼠措施推展至社區不同層面。

此外，食環署正落實以數據為本的防治鼠患新策略，利用鼠隻活動調查所得的數據，優化人手及資源的運用，以便採取更具針對性的行動，從而提升滅鼠工作成效。

2026年4月23日，食環署舉行「滅鼠伙伴嘉許獎2026」頒獎禮。圖為食環署署長吳文傑（前排右）頒獎予「傑出滅鼠聯絡大使獎」金獎得主。（政府新聞處圖片）

食環署在頒獎禮後舉行防治蟲鼠講座，現場亦設有展板，介紹《約章》及防治鼠患相關資訊。食環署會繼續加強與不同持份者的協作，並透過宣傳教育提升市民的環境衞生意識，從源頭減低鼠患風險。