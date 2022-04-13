立法會議員批滅鼠成效差　部門推卸責任　陳肇始：加強執法和教育

立法會今日（13日）召開財務委員會特別會議，多名議員於會上批評政府滅鼠工作成效差。食物及衞生局局長陳肇始承認個別情況不理想，會加強執法及關注。有議員不滿政府各部門互相推卸區內滅鼠工作，又指老鼠繁殖週期遠超過政府現時滅鼠的次數。食物環境衛生署署長楊碧筠回應指，不能單靠該署處理鼠患，已加強跨部門間的合作。



立法會財務委員會特別會議。（網上截圖）

立法會議員陳凱欣質疑，政府對於老鼠繁殖週期有多少了解，她指老鼠每年可產5至8胎，每胎有5至14隻，但全港滅鼠行動只有兩次，未能配合老鼠生產周期，「你做幾多多都看到鼠患問題仍然嚴重」。她稱，老鼠一時走入屋邨由房署處理、一時跑入公園就稱由康文署負責，市民反映如想向政府部門投訴都感覺無助。

陳肇始承認，滅鼠工作確實情況不理想，未來會加強關注教育及執法。她解釋，很多時在後巷，市民擺放垃圾容易引致鼠患。而食環署已在後巷加裝閉路電視及小隊執法，認為有發揮成效。

食物環境衛生署署長楊碧筠回應，不能單靠該署處理鼠患，已加強其他部門合作，去年連同房署曾在80個屋邨滅鼠、和機電署的物聯網技術於大廈外偵測老鼠等。

另外九龍東立法會議員鄧家彪指出，去年觀塘區「鼠患參考指數竟然是零」，但卻曾捕獲6000隻老鼠，於全港排名第三，質疑數據可信程度。食物環境衛生署署長楊碧筠回應，鼠患參考指數的計算有確實根據，並且有升有跌，會不斷更新。

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