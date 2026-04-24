香港機場3月旅客574萬人次按年升2成　4月全球10大繁忙航線佔4條

機管局今日（24日）公布，3月香港國際機場共處理574萬人次旅客及34,100架次飛機起降，按年分別上升19.6%及2.7%。受中東局勢影響，往來歐洲航線增長顯着，惟出口往中東地區的貨運量大幅跌62.1%，拖累整體出口表現。



今年4月全球十大最繁忙國際客運航線，往來香港國際機場的航線佔4條，包括蟬聯榜首的往來香港及台北航線，至於香港往來曼谷、馬尼拉及首爾仁川航線，分別位列第六、第七及第九。



香港國際機場2026年3月份共處理574萬人次旅客及34,100架次飛機起降，按年分別升19.6%及2.7%。（資料圖片）

3月旅客量及飛機起降架次分別升19.6%及2.7%

機管局公布，香港國際機場2026年3月份共處理574萬人次旅客及34,100架次飛機起降，按年分別升19.6%及2.7%。轉機／過境旅客及訪港旅客均錄得雙位數升幅，是帶動旅客量增長的主要動力，受中東局勢影響，往來歐洲的航線增長顯着，同時往來東南亞及中國內地的航線繼續成為增長動力。

3月貨運量43萬公噸按年跌4.4% 出口往中東跌62.1%

機管局又指，機場3月貨運量按年下跌4.4%至43萬公噸，貨運量下跌主因是出口貨運按年下跌14.9%。受地區緊張局勢影響，出口往中東地區的貨運量跌62.1%，拖累整體出口表現；而進口及轉口貨量分別按年上升6.5%及19.5%，抵銷部分出口貨運跌幅。

至於地區方面，月內往來歐洲貨量錄得增長，抵銷部份往來中東及北美地區貨量的顯著跌幅。

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機場今年首季客運量超過1667萬人次 按年升14.3%

機管局並指，今年首季機場客運量超過1,667萬人次，飛機起降量達到100,645架次，分別按年上升14.3%及4.9%，貨運量則按年上升3.3%至121萬公噸。

而過去12個月，機場客運量錄得雙位數升幅，上升14.8%至6,305萬，飛機起降量上升7.1%至399,450架次，整體貨運量上升2.7%至510萬公噸。

今年4月全球十大最繁忙國際客運航線，往來香港國際機場的航線佔4條，包括蟬聯榜首的往來香港及台北的航線。（資料圖片）

今年4月全球最繁忙國際客運航線 香港往來台北蟬聯榜首

根據航空數據與分析服務機構OAG，今年4月全球十大最繁忙國際客運航線，往來香港國際機場的航線佔4條，包括蟬聯榜首的往來香港及台北的航線，香港往來曼谷、馬尼拉及首爾仁川的航線，分別位列第六、第七及第九。

另外香港國際機場憑借卓越的效率、優質的服務及完善的設施，在「World Business Outlook Awards 2026」中，獲選為2026年全球最佳機場。

機管局行政總裁張李佳蕙指，未來會繼續借助三跑道系統提升的運力，進一步拓展航空網絡。（資料圖片）

機管局︰未來會繼續借助三跑道系統提升的運力

機管局行政總裁張李佳蕙表示，很高興香港有4條航線位列全球十大最繁忙國際客運航線，並且獲選為2026年全球最佳機場，證明機場社區各單位的共同努力獲得來自全球旅客認可，亦彰顯香港國際機場領先航空樞紐的實力。

李佳蕙又指，機管局未來會繼續借助三跑道系統提升的運力，進一步拓展航空網絡，提升機場服務，鞏固香港作爲亞洲樞紐的地位。