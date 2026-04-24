宏福苑上樓｜政府接5宗懷疑財物遺失求助　所有個案由警方助尋回

大埔宏福苑七幢樓宇居民分批上樓第5日，政府收到5宗居民求警協助個案，涉及居民懷疑有財物遺失，包括手錶、飾物、現金和金飾等。警方即時派員協助搜查，所有個案均成功協助住戶尋回相關失物。



宏福苑居民續獲安排上樓執拾，最先起火的宏昌閣，以及宏仁閣及宏道閣，由昨日（23日）至下周二（28日）分批上樓。（夏家朗攝）

宏昌閣低層5個樓層及宏仁閣中層10個樓層的住戶今日可回家執拾，透過「一戶一社工」登記在今日上樓的戶數是117戶、417人；實際有出現上樓的戶數是114戶、413人。

就今日上樓的住戶，進出大廈的平均時間是2小時28分鐘，最短的是20分鐘，最長的是3小時52分鐘，大概60%的居民逗留時間少於3小時，大概24%的居民逗留時間少於2小時，約4%的居民逗留時間少於1小時。今日總共有61戶129人上落大廈不止一次，其中33戶78人多走一次，17戶32人多走兩次，7戶13人多走三次，4戶6人多走四次。