宏福苑上樓｜政府接5宗懷疑財物遺失求助 所有個案由警方助尋回
撰文：賴卓盈
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大埔宏福苑七幢樓宇居民分批上樓第5日，政府收到5宗居民求警協助個案，涉及居民懷疑有財物遺失，包括手錶、飾物、現金和金飾等。警方即時派員協助搜查，所有個案均成功協助住戶尋回相關失物。
宏昌閣低層5個樓層及宏仁閣中層10個樓層的住戶今日可回家執拾，透過「一戶一社工」登記在今日上樓的戶數是117戶、417人；實際有出現上樓的戶數是114戶、413人。
就今日上樓的住戶，進出大廈的平均時間是2小時28分鐘，最短的是20分鐘，最長的是3小時52分鐘，大概60%的居民逗留時間少於3小時，大概24%的居民逗留時間少於2小時，約4%的居民逗留時間少於1小時。今日總共有61戶129人上落大廈不止一次，其中33戶78人多走一次，17戶32人多走兩次，7戶13人多走三次，4戶6人多走四次。
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