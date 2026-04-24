宏福苑上樓｜廿幾住到71　宏仁閣老街坊不捨　親友助抬65吋大電視

大埔宏福苑7幢受災大廈的居民陸續上樓執拾。由未成家至結婚、20多歲起居住宏仁閣的71歲何先生坦言「唔捨得」，他上樓後決定檢走火災時僅購買一個月的65吋大電視，由親友協助抬落樓；另有胞弟遠在英國贈送的桌球棍、3箱珍藏的威士忌美酒 。



不過，何先生發現單位有搜掠痕跡，「枱面房入邊啲嘢都郁過」，早前兌換的外幣日圓部份不翼而飛，已報警備案。他又稱，其單位完好，「應該俾返我哋住」，並認為政府「樓換樓」計劃的細節遲遲未公布、售樓書欠奉；亦促請有關方面召開業主大會。



而政府晚上發出新聞稿指，今日收到5宗居民求警協助個案，涉及居民懷疑有財物遺失，包括手錶、飾物、現金和金飾等。警方即時派員搜查，所有個案均成功協助住戶尋回相關失物。

何先生合共收拾13袋物品下樓。（梁偉權攝）

何先生收拾一番，檢回火災時僅購買了一個月的65吋大電視，親友協助抬走。（梁偉權攝）

何先生從初出茅廬、未成家立室前20多歲；至結婚後現時已年屆七旬，與妻子居住宏仁閣超過40載。火災後5個月，他再次踏進家門，發現單位有被陌生人進入過的痕跡，他形容「枱面啲嘢郁過，房入邊啲嘢郁過」，連鞋櫃都被人翻箱倒櫃，鞋子四散 ，不解稱：「摷我鞋櫃做咩啊？」兩夫妻經點算後，發現早前計劃去旅行兌換的外幣日圓，有部分不翼而飛，惟未知損失確實數字，因此向警方備案。

經過約3小時收拾後，何先生收拾超過13袋大小物件，除了衫褲鞋物，他更捧走一部65吋嶄新的大電視，他表示「買咗唔夠一個月」，單位更有購買僅兩星期的全新電動沙發，但奈何沒有升降機，沒法搬運。何先生亦提取了有記念價值的物品，包括一枝由胞弟遠在英國購買，贈送給他的桌球棍。他亦收拾了自己珍藏的美酒威士忌，塞滿3個小行李箱，何先生表示部分威士忌是絕版限量。

何先生拿回一枝由胞弟遠在英國購買，贈送給他的桌球棍。（梁偉權攝 ）

重回舊居發現完好，沒有燒毁過，熏黑或𤓓味通通都無，何先生向記者展示相片，可見房間、客廳、廚房均光鮮亮麗，「你睇吓好似個新屋企咁，乜事都冇」，不禁嘆息「可惜到暈啦，應該俾返我哋住」。他批評政府公布「樓換樓」計劃出售業權等後續安排後，一直未有再向居民更新。

何先生現安置在洪水橋房協豁下房屋，他已自己動身親自前往粉嶺、啟德視察，他表示「坐向，高低左右，連售樓書都冇，我點揀呀？」，質疑政府「淨係諗住夾我哋賣個業權俾你。」，斥「我唔係買棵菜啊！我買間屋你係咪要俾資料我？」。

至於宏福苑火災後政府解散屋苑原有的法團管委會，委任合安管理有限公司為管理人，何先生亦不滿管理公司所為，遲遲沒召開業主大會，「你要面對我哋業主你幫我哋㗎嘛，你唔係幫政府㗎嘛？」

何先生指，單位有被陌生人進入過的痕跡，他形容「枱面啲嘢郁過，房入邊啲嘢郁過」。（梁偉權攝）

大埔宏福苑受災7座大廈居民陸續獲安排上樓執拾，4月24日，宏仁閣有居民從單位以手機向外拍照留念。（梁偉權攝）