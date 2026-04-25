李盛林牧師離世｜上月稱有心血管病　嘆：不確定能陪兒子走多長路

【李盛林牧師／阿Mo／Mo爸爸】2022年7月MIRROR紅館演唱會發生嚴重大型屏幕墮下事故至今，受重創的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍在康復治療，其父親李盛林牧師一直透過代禱信，向外界交代兒子的康復進度。李盛林生前曾任牧職神學院院長及教務長及香港神學教育協會主席，學院今午（25日）公布他離世的消息。



其實李盛林牧師近期已曾透露身體響警號，過去3年多以來，他每周一直準時出代禱信，但近月卻首次遲出代禱信，並於今年3月1日的代禱信中透露，因檢查出患有慢性心血管病，首次不按常規時間發出代禱信，更感嘆「不確定自己能陪兒子走多長的路」，其後他在4月5日再公布過去兩周身體機能有點不適，直至4月19日發表最後一封代禱信，附上一張「打豆」抽血的相片，並透露因嘔吐及發燒入院。



據了解，李盛林牧師本月初已囑託相熟教友為兒子阿Mo代禱，並為他本人禱告，相信他已發現身體響起嚴重警號。



李盛林牧師一直透過代禱信，向外界交代兒子阿Mo的康復進度，他在2026年4月25日離世。（李啟言IG圖片）

3月1日︰首次不按常規時間發出代禱信 疑檢查出慢性心血管病

李盛林身體抱恙可追溯至今年3月1日，當時他在社交平台發表第177封代禱信，題為「當父親站在未知的門口」。文中提到，該封代禱信是阿Mo發生事故以來，首次沒有按常規時間發出，原因在於李盛林在2月中疑檢查出患有慢性心血管病，需要兩周詳細檢查，包括心臟電腦斷層掃描，以確認身體情況。

文中形容站在未知門口︰不確定自己能陪兒子走多長的路

文中更形容李盛林正站在一個未知的門口，無人能承擔重量，只有經歷過的人才能體會那一份孤獨。「不確定自己的身體能否支撐，不確定自己能陪兒子走多長的路，不確定未來的日子會如何展開。」

李盛林身體抱恙可追溯至今年3月1日。（Derek Li FB圖片）

3月15日︰沒更新身體狀況 透露阿Mo學會操控電動輪椅

3月15日，李盛林在社交平台發表第178封代禱信，題為「電動輪椅升LEV之旅」。雖然文中沒有更新他最新的身體情況，但透露阿Mo花費11周時間學會了「開車」，能夠輕鬆操控電動輪椅移動，連「泊車」也成為拿手好戲。

李盛林4月5日代禱信透露身體機能有點不適。（同福聖經學院網頁圖片）

4月5日︰過去兩周身體機能有點不適 為代禱信發表時間飄忽致歉

4月5日，李盛林在社交平台發表第179封代禱信，題為「逐步前行、不靠速度、只靠信心」。文中提到，原則上每月第一個及第三個周日晚上9時發表代禱信，但最近發表時間有點飄忽，他就此向關注阿Mo的大眾表示歉意。

文中最後一句更透露李盛林尚未康復︰「請為這兩星期Mo爸的身體機能有點不適，能盡快康復，以配合阿MO的治療禱告。」

李盛林4月19日發表最後一封代禱信，圖片顯示他因身體不適入院接受治療，期望醫生治療能止住嘔吐及退燒。（Derek Li FB圖片）

4月19日︰最後一封代禱信 因嘔吐發燒正入院接受治療

4月19日，李盛林在社交平台發表第180封，也是最後一封代禱信，題為「父子同心、努力向前」。文中指，李盛林因身體不適正接受治療，期望可止住嘔吐及退燒，並呼籲大家為他禱告，以盡快找出身體發炎的源頭，讓醫生能對症下藥。同時相片揭示他需要「打豆」抽血。

▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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4月25日︰李盛林曾任職院長的牧職神學院公布離世

直至今日（25日）下午 2時48分，牧職神學院在FB專頁發布訃告，題為「牧職神學院前院長李盛林牧師主懷安息」，並引用聖經提摩太後書的經文。「那美好的仗我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所信的道我已經守住了。」