阿Mo迎來專屬電動輪椅　花兩個月終「坐正」　身體現一個微小突破

李盛林牧師在新一篇代禱信中，用了李啟言（阿Mo）艱辛向前行的舊照。（羅乃萱Shirley Loo Facebook圖片)

阿Mo持續訓練駕馭電動輪椅，如今甚至能熟練穿行於狹窄通道和出入電梯，重獲行動自由的感覺也讓他逐步擺脫長時間受限的壓抑。(ig@momo.lky)

阿Mo最後更調皮表示「係咪好威」。(ig@momo.lky)

阿Mo以短片形式展現他的最新成果。(ig@momo.lky)

阿Mo除夕貼新相。(阿Mo ig圖片)

MIRROR演員會墜屏意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）。(ig圖片)

男團MIRROR的紅館演唱會發生嚴重事故，遭螢幕壓中舞蹈員李啟言（阿Mo）。(ig圖片)

*李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo）代禱信 176 (20260215 – 第186週)「開路者…引導前路」*

「…開路的在他們前面上去，他們直闖過城門，從城門出去，他們的王在前面行，耶和華神引導他們。」(彌迦書2:13)

(一) *勇氣與信心：仰望「開路者」，闖過每一關*

1) *復康的路上，從來不是一套儀器、一種技術就能從頭走到尾*。因為身體的機能逐漸復甦，所以陪伴他的工具，也必須跟隨著改變 -- 只是，每一次的改變，都是一場全新的戰役。

a) *一張輪椅的故事：兩個月的等待，只為一個安穩的依靠。阿MO迎來了他專屬的電動輪椅*。在這之前，他只是借用醫院的輪椅來熟悉操作。我們原以為，當專屬輪椅送來的那一天，他一坐上去，就能感受到那份久違的安全感與歸屬感。

b) 但原來，*對於一個身體無法隨意活動的人來說，「坐」這件事，一點也不簡單。那張輪椅，足足花了兩個月的時間，才真正「屬於」他*。坐墊的高低、氣墊的飽滿與否、身體在椅背上是向前一點還是向後一點、手墊的位置是高是低、背墊的角度是左是右、腳踏的平衡是否剛剛好……每一個我們聽起來微不足道的細節，對他來說，都是決定能否安穩依靠的關鍵。

c) *兩個月的等待，只為了一個「剛剛好」的擁抱*。原來，安全感不是一坐下去就會降臨，而是在無數次細心的調校與耐心的等待中，一點一滴被建立起來的。

2) *復康的每一步，都是一場精密的重新校準*

a) *這樣的故事，不只發生在輪椅上。那些我們叫不出名字的復康儀器、那些日復一日的神經配對訓練、那些看似重複的治療模式 -- 它們都不是一成不變的*。因為阿MO的身體在不斷進步，肌肉的動力在甦醒，原本設定的指標，必須被打破，才能引領他走向更穩定的復康狀態。

b) 每一次的調整，都是一次新的挑戰；每一次的重新校準，都是為了回應那微弱卻真實的進步。這條路，從來不是「一帆風順」，只有「與時俱進」的堅持與盼望。

(二) *身體機能的開路：從混沌中喚醒的微小奇蹟*

1) *三年半的等待：一場神經的重新開機*

a) 三年半有多。這段漫長的日子裡，阿MO的身體像一部被突然關掉的電腦 -- 折斷的神經切斷了所有連結，當系統重新啟動時，過去的設定早已消失殆盡。一切，都要從零開始。然而，*最近我們終於迎來了一個微小卻珍貴的突破：他開始能慢慢分辨出大小便的感覺*。雖然距離常人的自如，還有一段需要勇闖的路，但這一步，卻是神經不斷配對、日夜操練的結果。

b) *這過程，像極了教導一個嬰孩成長。每一條神經的線路，都要重新輸入；每一個機能的運作，都要重新學習*。有時，腦袋想動，肌肉卻不聽使喚；有時，明明付出了努力，卻看不見即時的回應。但我們深信，假以時日，他必能像孩子學步一樣，一點一點掌握過來，從踉蹌到穩妥，從無力到有力。

c) *一隻擺動的手臂：牽動無數人的心*

i. 就在過去的幾天，阿MO將一段右手臂輕輕擺動的視頻，上載到他的IG平台。那或許只是一個微小的動作，對常人來說再普通不過。*但對於等待了三年多的我們，對於一直守護在屏幕前的「有心人」來說，那輕輕的一擺，卻是千言萬語也無法表達的感動*。留言區湧來滿滿的鼓勵與祝福，每一句，都是溫暖的擁抱。

ii. *我們深深明白，若沒有先進的醫療技術與儀器，這一切或許無法發生；但若沒有生命自身的回應，再好的設備也只是冰冷的機械*。真正讓手臂擺動起來的，是創造主賦予人的那份奇妙機能——那份在絕望中仍能甦醒、在沉寂中仍能回應的生命力。

所以，我們稱祂為「問路者」。是祂，在黑暗中為我們開出一條路；是祂，在看似停滯的日子裡，默默引導每一個微小的進步。

(三) 代禱重點

1) 感謝這位開路者不離不棄的同在，並在阿MO 繼續作成祂的工。

2) 祈願阿MO不被其他的事情影影他治療的專心和進度，能持續不斷的仰望這位「開路者」和「闖關者」。

我們仍在學習不看環境的艱難，只定睛於開路的主。感謝你們每一步的同行與禱告，你們的扶持正是神為我們在這條新路上預備的同行者。

*「代禱信 176 (20260215 – 第186週)「開路者…引導前路」」*