宏福苑上樓｜第六日124戶459人執拾　錄9宗求警協助個案涉遺失物

大埔宏福苑居民分批上樓第六日（25日），政務司副司長辦公室晚上公布，今日開放宏昌閣及宏仁閣16個樓層，共124戶459人上樓，相關部門合組的綜合詢問處收到10宗居民個案，分別是9宗求警協助個案、一宗身體不適的求助個案。求警協助方面，6宗已尋回財物、3宗相信已被大火焚毁。



政務司副司長卓永興4月25日行上宏昌閣中層，為駐守樓層的警員、消防和救護、民眾安全服務隊隊員，以及駐樓層專隊打氣。圖示卓永興（右二）鼓勵駐樓層專隊繼續努力，全力支援上樓居民。（政府新聞處圖片）

政務司副司長卓永興4月25日視察大埔宏福苑居民上樓安排。圖示卓永興（左二）與從機電工程署動員的公務員交談。（政府新聞處圖片）

政務司副司長卓永興4月25日行上宏昌閣中層，為駐守樓層的警員、消防和救護、民眾安全服務隊隊員，以及駐樓層專隊打氣。圖示卓永興（右一）為駐守樓層的消防和救護人員打氣。（政府新聞處圖片）

政務司副司長卓永興4月25日行上宏昌閣中層，為駐守樓層的警員、消防和救護、民眾安全服務隊隊員，以及駐樓層專隊打氣。圖示卓永興（右）為駐守樓層的警務人員打氣。（政府新聞處圖片）

今日開放宏昌閣及宏仁閣共16樓層 124戶459人上樓

政務司副司長辦公室表示，今日（25日）是大埔宏福苑七幢樓宇居民分批上樓的第六日，開放宏昌閣中層5個樓層及宏仁閣高層的11個樓層，透過「一戶一社工」登記今日上樓共123戶444人，實際出現上樓為124戶459人。

居民進出大廈的平均時間是2小時33分鐘，最短21分鐘，最長4小時8分鐘，當中約65%逗留時間少於3小時，約27%逗留時間少於兩小時，約4%逗留時間少於一小時。

而居民上樓秩序良好，運作大致暢順，當中54戶125人上落大廈不止一次，其中30戶83人多走一次，15戶27人多走兩次，5戶9人多走三次，4戶6人多走四次。

政務司副司長卓永興4月25日巡視大埔浸信會公立學校內的住戶等候區，與正在等候搬運物品上車的宏仁閣居民交談，居民對工作人員協助搬運物品落樓表示感謝。圖示卓永興（中）與宏仁閣居民交談。（政府新聞處圖片）

政務司副司長卓永興4月25日巡視大埔浸信會公立學校內的住戶等候區，與正在等候的宏仁閣居民交談，居民對工作人員協助搬運物品落樓表示感謝。圖示卓永興（中）與宏仁閣居民交談。（政府新聞處圖片）

9宗求警協助個案 6宗尋回財物、3宗相信被焚毁

政務司副司長辦公室又指，相關部門合組的綜合詢問處今日收到10宗居民個案，分別是9宗求警協助個案、一宗市民身體不適的求助個案。

求警協助個案涉及居民懷疑遺失手錶、飾物、現金和金飾等財物，警方已即時派員協助搜查，其中6宗個案成功協助住戶尋回相關失物；另外3宗個案所涉及的單位損毁比較嚴重，經調查後，居民亦相信財物可能已被焚毁。

政務司副司長卓永興4月25日巡視大埔浸信會公立學校內的住戶等候區，與正在等候搬運物品上車的宏仁閣居民交談，居民對工作人員協助搬運物品落樓表示感謝。圖示卓永興（左二）與宏仁閣居民握手。（政府新聞處圖片）