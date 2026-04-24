宏福苑聽證會｜亡羊補牢？即日起申關消防裝置要審批　限60日完工

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（24日）舉行第19場聽證會，消防處處長楊恩健出席作供。大火揭示有消防承辦商曾提交85張「消防裝置關閉通知書」（SDN），較早前有消防處證人作供指，處方內部有「慣例」，消防裝置系統要停一年才會跟進。楊恩健今日作供表示，即日起所有SDN都要經過審批，消防到場巡查時，亦會檢視其他消防系統的情况，包括消防栓、扲手系統等。



就早前消防指，因為要人手輸入收到的「消防裝置及設備證書」（FS251），令過程滯後，楊恩健說，未來會改例要求強制以電子輸入。



消防處處長楊恩健。(黃寶瑩攝)

如60日內未完成 會發出消防火警危險通知書

大火揭示有消防承辦商曾提交85張「消防裝置關閉通知書」（SDN），宏福苑消防裝置在大火前停用7個月。有消防處證人作供指，消防內部有「慣例」，消防裝置系統要停一年才會跟進。

楊恩健今日作供指，消防處下月初會在立法會修例諮詢，要求暫停消防設備時需要經過審批而非單純通知。而即日起所有SDN都要經過審問，了解消防裝置有否需要暫停、有否額外防火措施等，期望堵塞不需要的SDN。處方又寬限承辦商需在60日內完成相關工程，若限期內未能遵辦，處方會發出「消防火警危險通知書」。

揭前線無查問延長關閉裝置原因、檢視系統 消防認有漏洞

獨立委員會代表、資深大律師杜淦堃指，大火前有消防員曾檢查宏福苑是否有替補措施，但無檢視關閉消防裝置的理由，亦沒檢查系統是否有問題。楊回應指，已發現漏洞，故為了配合SDN新做法，消防到場時除了會檢查替代措施，亦要檢查消防栓、水缸、扲手的情況。

消防處助理處長（牌照及審批）姜世明早前作供稱，收到「消防裝置及設備證書」（FS251）要人手輸入而過程滯後，楊恩健說，未來會改例要求強制消防承辦商以電子輸入，否則會承擔法律效果。

就堵截承辦商違規行為，楊恩健說，會針對曾被扣分的承建商作更多巡查；未來會修例，將承辦商不進行年檢、不提交或遲交證書、不報告消防系統損壞等情況的罰則，加重五至十倍、甚至引入監禁刑罰，亦增加物管公司作為責任人的角色。

引入消防承辦商續牌機制 每3至5年續牌一次

處方並會研究引入消防承辦商的續牌制度，要求承建商每3至5年續牌一次，處方會考慮承辦商是否曾被消防處控告、扣分制下的分數等，決定可否續牌，令「比較差嘅承辦商唔會做到消防工程」。

2026年4月22日宏福苑大火獨立委員會聽證會再有消防處人員作供；圖為 2025年11月27日，大埔宏福苑五級火後，消防員將物資運往現場。（Getty Images）

▼2025年12月1日 大埔宏福苑大廈火災後單位情況▼

